Воровсто гуманитарки в Запорожье: "агент НАБУ" обвинил топ-чиновников ОП в организации схемы

"Внештатный агент" НАБУ Евгений Шевченко утверждает, что к масштабному разворовыванию гуманитарки могут быть причастны Андрей Ермак, Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия. В свою очередь ОП называет такие заявления вбросом.

Евгений Шевченко, который называет себя "внештатным агентом" Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заявил, что ведомство получило информацию о том, что к масштабному разворовыванию гуманитарной помощи в Запорожской области могут быть причастны топ-чиновники из Офиса президента и "Слуги Народа". Об этом он написал на своей страницы.

В частности, упоминаются:

глава Офиса президента Андрей Ермак;

заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко;

нардеп и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия;

"друг и партнер" Давида Арахамии Давитян Вемир. Евгений Шевченко заявляет, что по версии следствия, он является непосредственным организатором схемы по разворовыванию и продаже почти всей гуманитарной помощи, которая поставлялась в Запорожскую область.

Кроме того "агент НАБУ" утверждает, что к схеме причастны местные власти, однако они были лишь техническими исполнителями, в частности:

глава Запорожской ОВА Александр Старух;

зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова;

депутат Запорожского городского совета Виктор Щербина;

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Детали схемы

Евгений Шевченко заявил, что не может выносить публично детали и факты преступления из-за тайны досудебного следствия.

"Однако можно сказать наверняка, что одна из подозреваемых должностных лиц (у которой были проведены обыски и изъята документация о продаже гуманитарной помощи), а именно заместитель Председателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, получила свою высокую ответственную должность именно по согласованию Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее предназначение никто иной, как Давид Арахамия", — написал он.

Кроме того, он заявляет, что в данный момент жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, где также с няней проживает сын Златы Некрасовой и семья Вемира Давитяна.

Ответ украинских властей

Советник главы ОП Кирилл Тимошенко ответил под постом Евгения Шевченко и назвал его слова "вбросом". Он добавил, что его семья проживает в Украине.

"Моя жена, как и мой ребенок проживает в Украине, а не в Вене или где-то еще. Это первое. Второе — ваши информационные вбросы о хищении, причастность кого-то к чему-либо без какой-либо доказательной базы — ничего другого как простой и тупой вброс. Как и информация о Вене", — написал он.

Что говорят в НАБУ?

В ведомстве на момент написания материала никак не прокомментировали заявления Евгения Шевченко.

Что предшествовало этому?

30 августа на сайте Службы безопасности Украины появилась информация о том, что СБУ и НАБУ расследуют возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи ТОП-чиновникам в Запорожской области. Тогда сотрудники ведомств провели обыски в городском совете, ОВА, складских помещениях и по адресам проживания подозреваемых лиц.

Во время обысков были обнаружены:

вещества, похожие на наркотические, их направили на экспертизу;

незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;

большое количество наличных денег.

После обысков Евгений Шевченко заявил, что должностные лица разворовывали всю гуманитарную помощь, которая поставлялась в Запорожье и область, а потом продавали ее в торговые сети "Сильпо" и "АТБ".

По его словам, к этому якобы причастны Александр Старух, Злата Некрасова, Виктор Щербина и Анатолий Куртев. Он утверждает, что за полгода было украдено:

22 морских контейнера;

389 железнодорожных вагона;

220 грузовых автомобилей.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что информация о "хищении сотен тонн гуманитарки в Запорожье" — это политические заказы, цель которых оклеветать местную власть.

Также корпорация "АТБ" официально заявила, что распространяемая информация о реализации разворованной в Запорожье гуманитарной продукции через магазины сети не соответствует действительности

Представители торговой сети "Сильпо" ответили на обвинения Шевченко и утверждают, что продукция из гуманитарной помощи не продается в их магазинах.

"Мы не продаем гумпомощь в "Сильпо", а продаем только то, что официально закупаем по рыночным ценам у поставщиков в Украине и за рубежом", — сказано в сообщении.

Напомним, 17 августа в Офисе Генпрокурора заявляли, что в Днепре "волонтеры" продавали гуманитарную помощь. По данным ведомства, двое мужчин получали из Польши продукты питания, предназначенные для ВСУ, и продавали их, "заработав" минимум 850 тыс. грн.