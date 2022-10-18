Пропонував €22 млн: ЗМІ пишуть, що НАБУ затримало екснардепа Микитася за хабар меру Дніпра

На дії колишнього топменеджера "Укрбуду" у НАБУ поскаржився сам міський голова Дніпра. Суму хабара правоохоронці назвали одним із рекордних в історії України.

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Правоохоронці затримали колишнього народного депутата, ексголову компанії "Укрбуд" Максима Микитася. За версією слідства, він намагався дати меру Дніпра Борису Філатову хабар у розмірі 22 млн євро за укладення контракту на будівництво метрополітену в місті. Про це повідомляє видання "Бабель" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Сьогодні про викриття екснардепа на спробі підкупу мера Дніпра без вказівки імен повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України. Відомство зазначило, що сума в 22 млн євро є одним із рекордних передбачуваних хабарів, зафіксованих в Україні.

За версією слідства, у жовтні колишній топчиновник "Укрбуду" запропонував меру Дніпра хабар за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту на будівництво метро в місті поза конкурсом, а кошти він обіцяв давати частинами протягом дії проєкту до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється на кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку", — йдеться у пресрелізі НАБУ.

Колишнього парламентарія було затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру, попередньо — за статтею про пропозицію хабара посадовій особі (ч. 4 ст. 369 КК), санкція якої передбачає до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без неї.

У НАБУ наголосили, що розслідування фактів пропозиції хабара було розпочато за заявою самого мера Дніпра. Правоохоронці зазначили, що затриманий є обвинуваченим в іншому провадженні, яке стосується заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. За версією слідства екснардеп може бути причетний до схеми закупівлі для військовослужбовців квартир, непридатних для проживання.

Раніше ми писали, що наприкінці 2020 року Микитась пішов на угоду зі слідством, нібито давши свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Також відомо, що екснардеп повернув державі 50 млн грн, а ще 30 млн грн заставу з нього стягнули в судовому порядку.