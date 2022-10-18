Предлагал €22 млн: СМИ пишут, что НАБУ задержало экс-нардепа Микитася за взятку мэру Днепра

На действия бывшего топ-менеджера "Укрбуда" в НАБУ пожаловался сам городской голова Днепра. Сумму взятки правоохранители назвали одной из рекордных в истории Украины.

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Правоохранители задержали бывшего народного депутата, экс-главу компании "Укрбуд" Максима Микитася. По версии следствия, он пытался дать мэру Днепра Борису Филатову взятку в размере 22 млн евро за заключение контракта на строительство метрополитена в городе. Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня о разоблачении экс-нардепа на попытке подкупа мэра Днепра без указания имен сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Ведомство указало, что сумма в 22 млн евро является одной из рекордных предполагаемых взяток, зафиксированных в Украине.

По версии следствия, в октябре бывший топ-чиновник "Укрбуда" предложил мэру Днепра взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метро в городе вне конкурса, а средства он обещал давать частями на протяжении действия проекта до 2027 года.

"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития", — говорится в пресс-релизе НАБУ.

Бывший парламентарий был задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении, предварительно — по статье о предложении взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 369 УК), санкция которой предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

В НАБУ подчеркнули, что расследование фактов предложения взятки было начато по заявлению самого мэра Днепра. Правоохранители отметили, что задержанный является обвиняемым в другом производстве, которое касается завладения 81 млн грн средств Национальной гвардии. По версии следствия, экс-нардеп может быть причастен к схеме закупки для военнослужащих квартир, непригодных для проживания.

Ранее мы писали, что в конце 2020 года Микитась пошел на сделку со следствием, якобы дав показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Также известно, что экс-нардеп вернул государству 50 млн грн, а еще 30 млн грн залог с него взыскали в судебном порядке.