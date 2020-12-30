Максим Микитась сообщил об угрозах и оскорблениях членам своей семьи (фото)

Экс-нардеп уверен, что его хотят вынудить отказаться от показаний против замглавы ОП Олега Татарова

Бывший владелец компании "Укрбуд Девелопмент" и экс-народный депутат Максим Микитась рассказал об угрозах и оскорблениях, которые якобы поступают на телефоны членов его семьи, и поделился одним из таких сообщений в Фейсбуке.

Неизвестный автор угрожает абоненту пожизненным сроком на нарах за то, что он давал показания против Олега Татарова, которого называет "человеком Портнова".

Фото: Facebook

Микитась добавил, что не собирался публиковать ничего подобного, пока не увидел пост журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко, которому угрожали с этого же номера.

Фото: Facebook

В комментариях пользователи по номеру телефона вычислили абонента, который, если верить данным поиска, проживает в Москве.

Фото: Facebook

Полиция подозревает Микитася в заказе похищения 8 декабря на Позняках юриста компании, которая предоставляла услуги "Укрбуду", и вымогательстве $800 тысяч. По версии правоохранителей, мужчину избили и заставили написать долговую расписку, в которой он обязался вернуть якобы взятые в долг у Микитася деньги. Через несколько часов четверых исполнителей похищения задержали, а самого юриста освободили.

Журналист Юрий Бутусов обратил внимание, что подозрение последовало аккурат после того, как Микитась подал ходатайство генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.

"Совершенно очевидно, что такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – подчеркнул Бутусов.

По мнению и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, посредством возбуждения нового уголовного дела Микитася пытаются заставить отказаться слов в адрес Татарова.

"Смотрите, может быть все что угодно. Они просто могут сейчас его таким образом стимулировать отказаться от каких-то показаний. Это такое косвенное давление", – заявил он в интервью изданию "Новое время".

Сам Микитась считает новое дело попыткой убрать его.

"Готовлю информацию как меня "вызывали" в суд по сфабрикованному "делу" чтобы убрать меня! Вы правда верите что я, находясь под "колпаком" всех правоохранительных структур Украины с первых минут на свободе бегал за "юристом"-рецидивистом, у которого и сто гривен не всегда есть, чтобы писать бесполезные бумажки на баснословные суммы?! У меня расписок от миллионеров хватает, которые не платят", – написал он в соцсети.

Утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыск у Микитася, но его самого не задерживали. Бывший владелец "Укрбуда" находится под охраной НАБУ.

Как известно, находясь в СИЗО, Микитась, подозреваемый в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, рассказал о том, что замглавы Офиса президента Олег Татаров работал в его компании как "юрист по особым вопросам".

2 декабря он вышел из СИЗО, компенсировав государству 50 млн. грн ущерба и пойдя на сделку со следствием. При этом он снова подтвердил свои показания в отношении Татарова.

30 декабря Микитась не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Также не явились адвокаты подозреваемого. Прокуроры ходатайствуют о его принудительном приводе.