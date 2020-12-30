Максим Микитась сообщил об угрозах и оскорблениях членам своей семьи (фото)
Экс-нардеп уверен, что его хотят вынудить отказаться от показаний против замглавы ОП Олега Татарова
Бывший владелец компании "Укрбуд Девелопмент" и экс-народный депутат Максим Микитась рассказал об угрозах и оскорблениях, которые якобы поступают на телефоны членов его семьи, и поделился одним из таких сообщений в Фейсбуке.
Неизвестный автор угрожает абоненту пожизненным сроком на нарах за то, что он давал показания против Олега Татарова, которого называет "человеком Портнова".
Микитась добавил, что не собирался публиковать ничего подобного, пока не увидел пост журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко, которому угрожали с этого же номера.
В комментариях пользователи по номеру телефона вычислили абонента, который, если верить данным поиска, проживает в Москве.
Полиция подозревает Микитася в заказе похищения 8 декабря на Позняках юриста компании, которая предоставляла услуги "Укрбуду", и вымогательстве $800 тысяч. По версии правоохранителей, мужчину избили и заставили написать долговую расписку, в которой он обязался вернуть якобы взятые в долг у Микитася деньги. Через несколько часов четверых исполнителей похищения задержали, а самого юриста освободили.
Журналист Юрий Бутусов обратил внимание, что подозрение последовало аккурат после того, как Микитась подал ходатайство генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.
"Совершенно очевидно, что такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – подчеркнул Бутусов.
По мнению и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, посредством возбуждения нового уголовного дела Микитася пытаются заставить отказаться слов в адрес Татарова.
"Смотрите, может быть все что угодно. Они просто могут сейчас его таким образом стимулировать отказаться от каких-то показаний. Это такое косвенное давление", – заявил он в интервью изданию "Новое время".
Сам Микитась считает новое дело попыткой убрать его.
"Готовлю информацию как меня "вызывали" в суд по сфабрикованному "делу" чтобы убрать меня! Вы правда верите что я, находясь под "колпаком" всех правоохранительных структур Украины с первых минут на свободе бегал за "юристом"-рецидивистом, у которого и сто гривен не всегда есть, чтобы писать бесполезные бумажки на баснословные суммы?! У меня расписок от миллионеров хватает, которые не платят", – написал он в соцсети.
Утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыск у Микитася, но его самого не задерживали. Бывший владелец "Укрбуда" находится под охраной НАБУ.
Как известно, находясь в СИЗО, Микитась, подозреваемый в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, рассказал о том, что замглавы Офиса президента Олег Татаров работал в его компании как "юрист по особым вопросам".
2 декабря он вышел из СИЗО, компенсировав государству 50 млн. грн ущерба и пойдя на сделку со следствием. При этом он снова подтвердил свои показания в отношении Татарова.
30 декабря Микитась не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Также не явились адвокаты подозреваемого. Прокуроры ходатайствуют о его принудительном приводе.