Дома у Микитася полиция провела новый обыск, – СМИ

Сам Микитась как лицо, сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ.

Утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца компании "Укрбуда" Максима Микитася, который фигурирует в деле о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, обыск проводился по уголовному делу о похищении человека.

Подозрение Микитасю не предъявили и его не задержали. Во время обыска он находился под охраной спецназа Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, в рамках "квартирного" дела Микитась дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Накануне со ссылкой на свои источники Бутусов сообщил, что Нацполиция выдвинула Микитасю новое подозрение, не связанное с коррупцией. По его данным, Микитась, как лицо сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ, и снимать ее детективы бюро не намерены.

Журналист отметил, что выдвижение нового подозрения похоже на попытку "оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – написал он.

Напомним, 2 декабря Микитась вышел из СИЗО. Перед этим в НАБУ сообщили, что он добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

1 декабря НАБУ обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в препятствовании наказанию виновных и затягивании рассмотрения дела о махинациях с квартирами для Нацгвардии, в котором фигурирует Микитась. Речь идет о деле в котором фигурирует также бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. В частности, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, расположенный на территории бывшей военной части, Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест в новом жилом комплексе на Печерске. Однако впоследствии, руководство Нацгвардии и "Укрбуда" обменяли квартиры в центре Киева на улице Коновальца на квартиры по улице Бориспольской, на окраине города. Разница в цене составила 81,64 млн гривен.

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд", которая якобы показывала, что у компании нет убытков.