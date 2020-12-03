Экс-главу "Укрбуда" Микитася выпустили из СИЗО: пошел на сделку со следствием

Микитася отпустили после того, как он компенсировал государству 50 миллионов гривен.

Бывшего главу "Укрбуда" Максима Микитася, подозреваемого в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, выпустили из Лукьяновского следственного изолятора.

Эту информацию подтвердил в четверг еще один бывший народный депутат Игорь Мосейчук у себя в Facebook: "Только лично разговаривал с народным депутатом Украины VIII созыва и экс-президентом госкорпорации "УКРБУД" Максимом Микитасем. Он полностью подтвердил, что вчера был освобожден из Лукьяновского СИЗО после сделки со следствием в результате которой компенсировал государству 50 млн. гривен".

"Также Максим Микитась подтвердил всю информацию о роли заместителя председателя ОП Олега Татарова в деле "Укрбуд", – добавил Мосейчук.

О том, что Микитась вышел на свободу, источник в правоохранительных органах рассказал "УНН" в среду, 2 декабря. Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн гривен от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Следует отметить, что неделю тому, 27 ноября Высший антикоррупционный суд Украины продлил до 24 декабря включительно срок ареста бывшего народного депутата Максима Микитася, а 1-го декабря детективы НАБУ и САП сообщили Микитасю об еще одном подозрении. В тот же день НАБУ обвинило генпрокурора Украины Ирину Венедиктову в препятствовании наказанию виновных и затягивании рассмотрения дела о махинациях с квартирами для Нацгвардии, в котором фигурирует Микитась.

Напомним, речь идет о деле в котором фигурирует также бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. В частности, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, расположенный на территории бывшей военной части, Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест в новом жилом комплексе на Печерске. Однако впоследствии, руководство Нацгвардии и "Укрбуда" обменяли квартиры в центре Киева на улице Коновальца на квартиры по улице Бориспольской, на окраине города. Разница в цене составила 81,64 млн гривен, которыми и завладели злоумышленники.