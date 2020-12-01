Собственнику "Укрбуд Девелопмент" Микитасю сообщили о подозрении в деле о квартирах для Нацгвардии

Также о подозрении сообщили замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении народному депутату Максиму Микитасю, который является собственником компании "Укрбуд Девелопмент".

Как отмечается сайте Нацбюро, Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта – часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Преступление карается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с возможной конфискацией имущества.

Речь идет о деле, в котором фигурирует также бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Он, по версии следствия, был участником организованной преступной группы, которая создала коррупционную схему закупки для военнослужащих Нацгвардии квартир, непригодных для проживания. В частности, Аллерова обвинили в махинациях с недвижимостью: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила 81,64 млн гривен, которыми и завладели злоумышленники. Аллеров был взят под стражу, однако вышел из СИЗО под залог 4,8 миллиона гривен.

В понедельник, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили также заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины: он назначил оценочную экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева.

"Бывший депутат, действуя в сговоре с экс-чиновником государственной компании "Укрбуд", договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в экспертизу таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной – 7 миллионов гривен вместо 81 миллиона гривен. В обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тысяч гривен", – рассказали в НАБУ.

Отметим, что по первоначальному договору, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, расположенный на территории бывшей военной части, Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест в новом жилом комплексе. Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева.

После того, как детективы начали расследование этих фактов и планировали истребовать дело у Нацполиции, компания-застройщик дополнительно передала квартиры Нацгвардии на сумму 7 миллионов гривен, то есть выведенную по результатам недостоверных данных в проведенной экспертизе.

В октябре прошлого года Максима Микитася взяли под стражу с залогом 80 миллионов гривен, которые он заплатил и вышел на свободу. Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн залога, а не все 80 млн грн.