На Микитася подали ходатайство на принудительный привод в суд

Экс-нардеп не пришел на суд по избранию ему меры пресечения.

Экс-нардеп Максим Микитась, которого подозревают в заказе похищения человека, не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Также не явились адвокаты подозреваемого. Об этом сообщает "Сегодня" из зала Шевченковского районного суда Киева.

Прокуроры ходатайствуют о принудительном приводе Микитася.

Представитель стороны обвинения отметил, что судья пока не давал разрешения на принудительный привод экс-нардепа, поскольку выясняет, был ли Микитась уведомлен о заседании суда.

Напомним, утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца компании "Укрбуда" Максима Микитася, который фигурирует в деле о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, обыск проводился по уголовному делу о похищении человека.

Накануне со ссылкой на свои источники Бутусов сообщил, что Нацполиция выдвинула Микитасю новое подозрение, не связанное с коррупцией. По его данным, Микитась, как лицо сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ, и снимать ее детективы бюро не намерены. Журналист отметил, что выдвижение нового подозрения похоже на попытку "оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – написал он.

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно замглавы ОП Олега Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд", которая якобы показывала, что у компании нет убытков.