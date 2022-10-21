НАБУ провело обыски в Кабмине и Офисе президента по делу о хищении гуманитарки, — СМИ

Силовики, по словам "внештатного агента" НАБУ Евгения Шевченко, также приходили к советнице замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в Кабинет министров и Офис президента Украины. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, следственные действия в правительстве и ОП проходили в период с 19 по 20 октября.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, в ходе которого расследуется возможное злоупотребление служебным положением во время распределения гуманитарной помощи.

Источники издания утверждают, что следственные действия детективов НАБУ коснулись:

первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого;

замминистра экономики Александра Грибана;

советника замглавы Офиса президента Елены Симоненко.

Информацию о проведении обысков в Кабинете министров и Офисе президента также подтвердил "агент НАБУ" Евгений Шевченко. По его словам, следственные действия проходили по делу о хищении гуманитарной помощи во время военного положения. Шевченко отметил, что детективы НАБУ приходили к Елене Симоненко, которая является советником замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

На момент публикации материала пресс-служба антикоррупционного бюро и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко официально не комментировали информацию о проведении обысков по делу о хищении гуманитарной помощи.

[ + – ] НАБУ проводили обыски у советницы замглавы ОП Кирилла Тимошенко

Напомним, в конце августа НАБУ обвинило сотрудников Запорожского горсовета в незаконном присвоении гуманитарной помощи и легализации средств, которые были получены преступным путем. В силовом ведомстве отчитывались, что детективы провели 20 обысков в Запорожье, в том числе в зданиях городского совета и областной военно-гражданской администрации.

"Внештатный агент" НАБУ Евгений Шевченко, комментируя расследование НАБУ, заявил, что к хищению гуманитарной помощи причастны не только запорожские чиновники, но и топ-представители "Слуги народа" и Офиса президента.

Также сообщалось, что детективы НАБУ задержали бывшего нардепа Максима Микитася, которого подозревают в попытке дать рекордную взятку мэру Днепра Борису Филатову в размере 22 млн евро.