На Банковой засекретили зарплаты Зеленского, Ермака и его замов до конца войны (документы)

Заработные платы в Офисе президента за 2022 год не будут разглашать до окончания действия военного положения в Украине, сообщило Государственное управление делами в ответ на запросы Фокуса. Неизвестными останутся зарплаты Кирилла Тимошенко, Олега Татарова и Ростислава Шурмы.

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Государственное управление делами (ГУД) не станет разглашать зарплат президента Украины Владимира Зеленского, главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и его заместителей за 2022 год до окончания действия военного положения в стране. Об этом говорится в ответах ведомства на запросы Фокуса.

В ГУД сослались на указ главы государства о продолжении военного положения в Украине. Из-за "обстоятельств непреодолимой силы" рассмотрение вопроса зарплаты Зеленского перенесено до завершения военного положения, ответили в управлении.

[ + – ] Размер зарплаты президента Украины Владимира Зеленского за 2022 год засекретили

ГУД также засекретило зарплату за 2022 год главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и десяти его заместителей, в том числе Кирила Тимошенко, Олега Татарова и Ростислава Шурмы. Неизвестными остались зарплаты главы аппарата ОП Марии Витушок и пресс-секретаря президента Сергея Никифорова. Причина та же — действие военного положения в стране.

[ + – ] Размер зарплаты главы ОП Андрея Ермака за 2022 год засекретили

Зарплата советников Ермака и Офиса президента за весь 2022 год, в том числе Михаила Подоляка и Алексея Арестовича, также остались неизвестными.

[ + – ] Размеры зарплат Михаила Подоляка и Алексея Арестовича за 2022 год неизвестны

Годом ранее в ГУД в ответ на запрос Фокуса сообщали, что за 2021-й Владимир Зеленский заработал более 330 тысяч гривен на должности президента Украины. Сумма уплаченного с зарплаты налога была более 65 тысяч гривен.

В ГУД также сообщали Фокусу, что Андрею Ермаку за 2021 год начислили около 564 тысяч гривен зарплаты, из них было уплачено почти 110 тысяч гривен налогов.

Напомним, что ранее Фокус выяснил, что за 2022 год секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заработал 1,2 миллиона гривен. Топ-чиновник получал премии, которые иногда составляли до 300% оклада. За 2021 год зарплата Данилова составила 911,7 тысячи гривен вместе с премиями и надбавками.

Украинские власти в 2022 году повысили минимальную зарплату с 6500 до 6700 гривен. Госбюджет на 2023 год уже не предусматривает повышение "минималки".