Зарплата главы Офиса президента Андрея Ермака за 2021 год составила почти 564 тыс. грн

Ежемесячно руководитель администрации главы государства, сообщили Фокусу в Государственном управлении делами, получал надбавку "за интенсивность труда" в размере 100% от его должностного оклада. Такие же бонусы начисляли и всем заместителям Ермака.

Руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку за 2021 год начислили 563 675,21 грн зарплаты, из которых он уплатил 109 916,67 грн налогов. Соответственно, за 12 месяцев на должности он фактически заработал 453 758,54 грн. Об этом сообщили в Государственном управлении делами (ГУД) на запрос Фокуса.

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[ + – ] Зарплата главы Офиса президента Андрея Ермака за 2021 год составила почти 564 тысячи гривен

По месяцам заработная плата руководителя Офиса президента Андрея Ермака распределилась следующим образом:

Январь:

должностной оклад — 15 157,89 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 031,58 грн;

надбавка за интенсивность труда — 15 157,89 грн;

оплата за период служебных командировок — 7 361,15 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 5 319,65 грн;

всего — 46 028,16 грн;

вычтено налогов — 8 975,49 грн.

Февраль:

должностной оклад — 15 300 грн;

надбавка за выслугу лет — 135 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 060 грн;

надбавка за интенсивность труда — 15 300 грн;

оплата за период служебных командировок — 6 907,8 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 5 369,52 грн;

всего — 46 072,32 грн;

вычтено налогов — 8 984,1 грн.

Март:

должностной оклад — 17 181,82 грн;

надбавка за выслугу лет — 515,45 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 436,36 грн;

надбавка за интенсивность труда — 17 181,82 грн;

оплата за период служебных командировок — 2 378,09 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 6 222,47 грн;

всего — 46 916,01 грн;

вычтено налогов — 9 148,62 грн.

Апрель:

должностной оклад — 11 454,55 грн;

надбавка за выслугу лет — 343,64 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 290,91 грн;

надбавка за интенсивность труда — 11 454,55 грн;

оплата за период служебных командировок — 17 621,6 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 4 087,86 грн;

всего — 47 253,11 грн;

вычтено налогов — 9 214,36 грн.

Май:

должностной оклад — 17 181,82 грн;

надбавка за выслугу лет — 515,45 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 436,36 грн;

надбавка за интенсивность труда — 17 181,82 грн;

оплата за период служебных командировок — 2 202,70 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 6 267,98 грн;

всего — 46 786,13 грн;

вычтено налогов — 9 123,3 грн.

Июнь:

должностной оклад — 15 300 грн;

надбавка за выслугу лет — 459 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 060 грн;

надбавка за интенсивность труда — 15 300 грн;

оплата за период служебных командировок — 7 182,09 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 5 575,97 грн;

всего — 46 877,06 грн;

вычтено налогов — 9 141,03 грн.

Июль:

должностной оклад — 11 454,55 грн;

надбавка за выслугу лет — 343,64 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 290,91 грн;

надбавка за интенсивность труда — 11 454,55 грн;

оплата за период служебных командировок — 14 834,1 грн;

оплата за период ежегодного опуска — 2 239,08 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 4 209,98 грн;

всего — 46 826,81 грн;

вычтено налогов — 9 131,23 грн.

Август:

должностной оклад — 12 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 360 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 400 грн;

надбавка за интенсивность труда — 12 000 грн;

оплата за период служебных командировок — 23 145,27 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 4 410,45 грн;

всего — 54 315,72 грн;

вычтено налогов — 10 591,57 грн.

Сентябрь:

должностной оклад — 11 454,55 грн;

надбавка за выслугу лет — 343,64 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 290,91 грн;

надбавка за интенсивность труда — 11 454,55 грн;

оплата за период служебных командировок — 10 916,58 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 4 209,98 грн;

всего — 40 670,21 грн;

вычтено налогов — 7 930,69 грн.

Октябрь:

должностной оклад — 17 100 грн;

надбавка за выслугу лет — 513 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 420 грн;

надбавка за интенсивность труда — 17 100 грн;

оплата за период служебных командировок — 2 337,78 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 6 234,29 грн;

всего — 46 705,07 грн;

вычтено налогов — 9 107,97 грн.

Ноябрь:

должностной оклад — 13 090,91 грн;

надбавка за выслугу лет — 392,73 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 618,18 грн;

надбавка за интенсивность труда — 13 090,91 грн;

оплата за период служебных командировок — 13 452,75 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 4 897,9 грн;

всего — 47 543,38 грн;

вычтено налогов — 9 270,96 грн.

Декабрь:

должностной оклад — 12 272,73 грн;

надбавка за выслугу лет — 368,18 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 454,55 грн;

надбавка за интенсивность труда — 12 272,73 грн;

оплата за период служебных командировок — 15 682,24 грн;

другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) — 4 630,8 грн;

всего — 47 681,23 грн;

вычтено налогов — 9 297,84 грн.

Зарплаты заместителей главы ОП в 2021 году

Зарплаты заместителей руководителя Офиса президента Андрея Ермака в 2021 году, согласно ответу Государственного управления делами на запрос Фокуса, были следующими:

Игорь Жовква — 609 807,36 грн (с вычетом налогов фактически заработал 490 894,92 грн);

— 609 807,36 грн (с вычетом налогов фактически заработал 490 894,92 грн); Роман Машовец — 562 981,11 грн (фактически заработал 453 199,79 грн);

— 562 981,11 грн (фактически заработал 453 199,79 грн); Юлия Соколовская — 554 819,4 грн (фактически заработала 446 629,62 грн);

— 554 819,4 грн (фактически заработала 446 629,62 грн); Кирилл Тимошенко — 495 626,68 грн (фактически заработал 398 979,48 грн);

— 495 626,68 грн (фактически заработал 398 979,48 грн); Олег Татаров — 472 839,67 грн (фактически заработал 380 635,93 грн);

— 472 839,67 грн (фактически заработал 380 635,93 грн); Игорь Брусило (с марта) — 479 267,17 грн (фактически заработал 387 565,07 грн)

(с марта) — 479 267,17 грн (фактически заработал 387 565,07 грн) Андрей Смирнов — 462 563,1 грн (фактически заработал 372 363,3 грн);

— 462 563,1 грн (фактически заработал 372 363,3 грн); Андрей Сибига (с мая) — 354 860,85 грн (фактически заработал 285 662,98 грн);

(с мая) — 354 860,85 грн (фактически заработал 285 662,98 грн); Алексей Днепров (с июля) — 258 028,57 грн (фактически заработал 207 713 грн);

(с июля) — 258 028,57 грн (фактически заработал 207 713 грн); Ростислав Шурма (с ноября) — 38 526,71 грн (фактически заработал 31 014 грн).

Примечательно, что ежемесячно каждый из заместителей Ермака также получал надбавки в размере 100% от их окладов "за интенсивность труда".

Зарплата Зеленского в 2021 году

В ответ на отдельный запрос Фокуса в Государственном управлении делами сообщили, что заработная плата президента Украины Владимира Зеленского за 2021 год составила 336 000 грн, из которых он заплатил 65 520 грн налогов. Соответственно, фактически за прошлый год глава государства на своей должности заработал 270 480 грн. Ежемесячный должностной оклад Зеленского составлял 28 000 грн.

[ + – ] Зарплата Зеленского на должности президента за 2021 год составила 336 тысяч гривен

Напомним, ранее в Секретариате Кабинета министров на запрос Фокуса сообщили, что зарплата Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины за 2021 год составила 697 857,94 грн. С вычетом налогов за 12 месяцев глава правительства фактически заработал 561 775,65 грн.

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) рассказали Фокусу, что официальная зарплата секретаря ведомства за 2021 год составила 911 700 грн.