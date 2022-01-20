Зарплата глави Офісу президента Андрія Єрмака за 2021 рік складає майже 564 тис. грн.

Щомісяця керівник адміністрації глави держави, повідомили Фокусу у Державному управлінні справами, отримував надбавку "за інтенсивність праці" у розмірі 100% від його посадового окладу. Такі самі бонуси нараховували і всім заступникам Єрмака.

Керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку за 2021 рік нарахували 563 675,21 грн зарплати, з яких він сплатив 109 916,67 грн податків. Відповідно, за 12 місяців на посаді він фактично заробив 453 758,54 грн. Про це повідомили у Державному управлінні справами (ДУС) на запит Фокусу.

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[ + – ] Зарплата глави Офісу президента Андрія Єрмака за 2021 рік склала майже 564 тисячі гривень.

По місяцях заробітна плата керівника Офісу президента Андрія Єрмака розподілилася так:

Січень:

посадовий оклад — 15 157,89 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3 031,58 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 15 157,89 грн;

оплата за період службових відряджень — 7 361,15 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 5 319,65 грн;

всього — 46 028,16 грн;

віднято податків — 8 975,49 грн.

Лютий:

посадовий оклад — 15 300 грн;

надбавка за вислугу років — 135 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3060 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 15 300 грн;

оплата за період службових відряджень — 6 907,8 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 5 369,52 грн;

всього — 46 072,32 грн;

віднято податків — 8 984,1 грн.

Березень:

посадовий оклад — 17 181,82 грн;

надбавка за вислугу років — 515,45 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3 436,36 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 17 181,82 грн;

оплата за період службових відряджень — 2 378,09 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 6 222,47 грн;

всього — 46 916,01 грн;

віднято податків — 9 148,62 грн.

Квітень:

посадовий оклад — 11 454,55 грн;

надбавка за вислугу років — 343,64 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 290,91 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 11 454,55 грн;

оплата за період службових відряджень — 17 621,6 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 087,86 грн;

всього — 47 253,11 грн;

віднято податків — 9 214,36 грн.

Травень:

посадовий оклад — 17 181,82 грн;

надбавка за вислугу років — 515,45 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3 436,36 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 17 181,82 грн;

оплата за період службових відряджень — 2 202,70 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 6 267,98 грн;

всього — 46 786,13 грн;

віднято податків — 9 123,3 грн.

Червень:

посадовий оклад — 15 300 грн;

надбавка за вислугу років — 459 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3060 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 15 300 грн;

оплата за період службових відряджень — 7 182,09 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 5 575,97 грн;

всього — 46 877,06 грн;

віднято податків — 9 141,03 грн.

Липня:

посадовий оклад — 11 454,55 грн;

надбавка за вислугу років — 343,64 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 290,91 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 11 454,55 грн;

оплата за період службових відряджень — 14 834,1 грн;

оплата за період щорічної відпустки — 2 239,08 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 209,98 грн;

всього — 46 826,81 грн;

віднято податків — 9 131,23 грн.

Серпень:

посадовий оклад — 12 000 грн;

надбавка за вислугу років — 360 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2400 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 12 000 грн;

оплата за період службових відряджень — 23 145,27 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 410,45 грн;

всього — 54 315,72 грн;

віднято податків — 10 591,57 грн.

Вересень:

посадовий оклад — 11 454,55 грн;

надбавка за вислугу років — 343,64 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 290,91 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 11 454,55 грн;

оплата за період службових відряджень — 10 916,58 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 209,98 грн;

всього — 40 670,21 грн;

віднято податків — 7 930,69 грн.

Жовтень:

посадовий оклад — 17 100 грн;

надбавка за вислугу років — 513 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3420 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 17 100 грн;

оплата за період службових відряджень — 2 337,78 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 6 234,29 грн;

всього — 46 705,07 грн;

віднято податків — 9 107,97 грн.

Листопад:

посадовий оклад — 13 090,91 грн;

надбавка за вислугу років — 392,73 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 618,18 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 13 090,91 грн;

оплата за період службових відряджень — 13 452,75 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 897,9 грн;

всього — 47 543,38 грн;

віднято податків — 9 270,96 грн.

Грудень:

посадовий оклад — 12 272,73 грн;

надбавка за вислугу років — 368,18 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 454,55 грн;

надбавка за інтенсивність праці — 12 272,73 грн;

оплата за період службових відряджень — 15 682,24 грн;

інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 630,8 грн;

всього — 47 681,23 грн;

віднято податків — 9 297,84 грн.

Зарплати заступників голови ОП у 2021 році

Зарплати заступників керівника Офісу президента Андрія Єрмака у 2021 році, відповідно до відповіді Державного управління справами на запит Фокусу, були такими:

Ігор Жовква – 609 807,36 грн (з вирахуванням податків фактично заробив 490 894,92 грн);

– 609 807,36 грн (з вирахуванням податків фактично заробив 490 894,92 грн); Роман Машовець – 562 981,11 грн (фактично заробив 453 199,79 грн);

– 562 981,11 грн (фактично заробив 453 199,79 грн); Юлія Соколовська – 554 819,4 грн (фактично заробила 446 629,62 грн);

– 554 819,4 грн (фактично заробила 446 629,62 грн); Кирило Тимошенко – 495 626,68 грн (фактично заробив 398 979,48 грн);

– 495 626,68 грн (фактично заробив 398 979,48 грн); Олег Татаров – 472 839,67 грн (фактично заробив 380 635,93 грн);

– 472 839,67 грн (фактично заробив 380 635,93 грн); Ігор Брусило (з березня) — 479 267,17 грн (фактично заробив 387 565,07 грн)

(з березня) — 479 267,17 грн (фактично заробив 387 565,07 грн) Андрій Смирнов — 462 563,1 грн (фактично заробив 372 363,3 грн);

— 462 563,1 грн (фактично заробив 372 363,3 грн); Андрій Сибіга (з травня) – 354 860,85 грн (фактично заробив 285 662,98 грн);

(з травня) – 354 860,85 грн (фактично заробив 285 662,98 грн); Олексій Дніпров (з липня) — 258 028,57 грн (фактично заробив 207 713 грн);

(з липня) — 258 028,57 грн (фактично заробив 207 713 грн); Ростислав Шурма (з листопада) — 38 526,71 грн (фактично заробив 31 014 грн).

Примітно, що щомісяця кожен із заступників Єрмака також отримував надбавки у вигляді 100% від своїх окладів "за інтенсивність праці".

Зарплата Зеленського у 2021 році

У відповідь на окремий запит Фокусу у Державному управлінні справами повідомили, що заробітна плата президента України Володимира Зеленського за 2021 рік склала 336 000 грн., з яких він сплатив 65 520 грн. податків. Відповідно фактично за минулий рік глава держави на своїй посаді заробив 270 480 грн. Щомісячний посадовий оклад Зеленського складав 28 000 грн.

[ + – ] Зарплата Зеленського на посаді президента за 2021 рік становила 336 тисяч гривень

Нагадаємо, раніше у Секретаріаті Кабінету міністрів на запит Фокусу повідомили, що зарплата Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра України за 2021 рік склала 697 857,94 грн. З вирахуванням податків за 12 місяців глава уряду фактично заробив 561 775,65 грн.

В Апараті Ради національної безпеки та оборони (РНБО) розповіли Фокусу, що офіційна зарплата секретаря відомства за 2021 рік склала 911 700 грн.