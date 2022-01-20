Зарплата глави Офісу президента Андрія Єрмака за 2021 рік складає майже 564 тис. грн.
Щомісяця керівник адміністрації глави держави, повідомили Фокусу у Державному управлінні справами, отримував надбавку "за інтенсивність праці" у розмірі 100% від його посадового окладу. Такі самі бонуси нараховували і всім заступникам Єрмака.
Керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку за 2021 рік нарахували 563 675,21 грн зарплати, з яких він сплатив 109 916,67 грн податків. Відповідно, за 12 місяців на посаді він фактично заробив 453 758,54 грн. Про це повідомили у Державному управлінні справами (ДУС) на запит Фокусу.
По місяцях заробітна плата керівника Офісу президента Андрія Єрмака розподілилася так:
Січень:
- посадовий оклад — 15 157,89 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3 031,58 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 15 157,89 грн;
- оплата за період службових відряджень — 7 361,15 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 5 319,65 грн;
- всього — 46 028,16 грн;
- віднято податків — 8 975,49 грн.
Лютий:
- посадовий оклад — 15 300 грн;
- надбавка за вислугу років — 135 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3060 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 15 300 грн;
- оплата за період службових відряджень — 6 907,8 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 5 369,52 грн;
- всього — 46 072,32 грн;
- віднято податків — 8 984,1 грн.
Березень:
- посадовий оклад — 17 181,82 грн;
- надбавка за вислугу років — 515,45 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3 436,36 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 17 181,82 грн;
- оплата за період службових відряджень — 2 378,09 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 6 222,47 грн;
- всього — 46 916,01 грн;
- віднято податків — 9 148,62 грн.
Квітень:
- посадовий оклад — 11 454,55 грн;
- надбавка за вислугу років — 343,64 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 290,91 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 11 454,55 грн;
- оплата за період службових відряджень — 17 621,6 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 087,86 грн;
- всього — 47 253,11 грн;
- віднято податків — 9 214,36 грн.
Травень:
- посадовий оклад — 17 181,82 грн;
- надбавка за вислугу років — 515,45 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3 436,36 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 17 181,82 грн;
- оплата за період службових відряджень — 2 202,70 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 6 267,98 грн;
- всього — 46 786,13 грн;
- віднято податків — 9 123,3 грн.
Червень:
- посадовий оклад — 15 300 грн;
- надбавка за вислугу років — 459 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3060 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 15 300 грн;
- оплата за період службових відряджень — 7 182,09 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 5 575,97 грн;
- всього — 46 877,06 грн;
- віднято податків — 9 141,03 грн.
Липня:
- посадовий оклад — 11 454,55 грн;
- надбавка за вислугу років — 343,64 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 290,91 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 11 454,55 грн;
- оплата за період службових відряджень — 14 834,1 грн;
- оплата за період щорічної відпустки — 2 239,08 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 209,98 грн;
- всього — 46 826,81 грн;
- віднято податків — 9 131,23 грн.
Серпень:
- посадовий оклад — 12 000 грн;
- надбавка за вислугу років — 360 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2400 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 12 000 грн;
- оплата за період службових відряджень — 23 145,27 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 410,45 грн;
- всього — 54 315,72 грн;
- віднято податків — 10 591,57 грн.
Вересень:
- посадовий оклад — 11 454,55 грн;
- надбавка за вислугу років — 343,64 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 290,91 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 11 454,55 грн;
- оплата за період службових відряджень — 10 916,58 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 209,98 грн;
- всього — 40 670,21 грн;
- віднято податків — 7 930,69 грн.
Жовтень:
- посадовий оклад — 17 100 грн;
- надбавка за вислугу років — 513 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3420 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 17 100 грн;
- оплата за період службових відряджень — 2 337,78 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 6 234,29 грн;
- всього — 46 705,07 грн;
- віднято податків — 9 107,97 грн.
Листопад:
- посадовий оклад — 13 090,91 грн;
- надбавка за вислугу років — 392,73 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 618,18 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 13 090,91 грн;
- оплата за період службових відряджень — 13 452,75 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 897,9 грн;
- всього — 47 543,38 грн;
- віднято податків — 9 270,96 грн.
Грудень:
- посадовий оклад — 12 272,73 грн;
- надбавка за вислугу років — 368,18 грн;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 454,55 грн;
- надбавка за інтенсивність праці — 12 272,73 грн;
- оплата за період службових відряджень — 15 682,24 грн;
- інші виплати (премія, індексація грошових доходів) — 4 630,8 грн;
- всього — 47 681,23 грн;
- віднято податків — 9 297,84 грн.
Зарплати заступників голови ОП у 2021 році
Зарплати заступників керівника Офісу президента Андрія Єрмака у 2021 році, відповідно до відповіді Державного управління справами на запит Фокусу, були такими:
- Ігор Жовква – 609 807,36 грн (з вирахуванням податків фактично заробив 490 894,92 грн);
- Роман Машовець – 562 981,11 грн (фактично заробив 453 199,79 грн);
- Юлія Соколовська – 554 819,4 грн (фактично заробила 446 629,62 грн);
- Кирило Тимошенко – 495 626,68 грн (фактично заробив 398 979,48 грн);
- Олег Татаров – 472 839,67 грн (фактично заробив 380 635,93 грн);
- Ігор Брусило (з березня) — 479 267,17 грн (фактично заробив 387 565,07 грн)
- Андрій Смирнов — 462 563,1 грн (фактично заробив 372 363,3 грн);
- Андрій Сибіга (з травня) – 354 860,85 грн (фактично заробив 285 662,98 грн);
- Олексій Дніпров (з липня) — 258 028,57 грн (фактично заробив 207 713 грн);
- Ростислав Шурма (з листопада) — 38 526,71 грн (фактично заробив 31 014 грн).
Примітно, що щомісяця кожен із заступників Єрмака також отримував надбавки у вигляді 100% від своїх окладів "за інтенсивність праці".
Зарплата Зеленського у 2021 році
У відповідь на окремий запит Фокусу у Державному управлінні справами повідомили, що заробітна плата президента України Володимира Зеленського за 2021 рік склала 336 000 грн., з яких він сплатив 65 520 грн. податків. Відповідно фактично за минулий рік глава держави на своїй посаді заробив 270 480 грн. Щомісячний посадовий оклад Зеленського складав 28 000 грн.
Нагадаємо, раніше у Секретаріаті Кабінету міністрів на запит Фокусу повідомили, що зарплата Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра України за 2021 рік склала 697 857,94 грн. З вирахуванням податків за 12 місяців глава уряду фактично заробив 561 775,65 грн.
В Апараті Ради національної безпеки та оборони (РНБО) розповіли Фокусу, що офіційна зарплата секретаря відомства за 2021 рік склала 911 700 грн.