Більше, ніж Зеленський. У Кабміні розповіли, скільки за 2021 рік заробив прем'єр Шмигаль

Глава українського уряду отримував зарплату, зокрема, і за відрядження. За них чиновник міг платити до 20 тис. грн.

Місячна зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2021 році варіювалася від 41,8 тис. грн. до 57,2 тис. грн. з вирахуванням податків. Про це йдеться у відповіді Секретаріату Кабінету Міністрів на запит Фокуса.

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Шмигалю за рік було нараховано 697 857,94 грн, з яких було утримано 136 082,29 грн. податків. Фактично отримана за 12 місяців зарплата становила 561 775,65 грн. Для порівняння, президент Володимир Зеленський отримав "на руки" 270480 грн заробітної плати за цей період.

Річна зарплата прем'єра розподілилася за місяцями таким чином:

Січень

посадовий оклад — 58 750 грн;

нарахована зарплата – 58 750 грн;

сума утриманих податків – 11 456,25;

фактично отримана зарплата (з відрахуванням податків) — 47 293,75 гривень.

Лютий

посадовий оклад – 44 024 грн;

нарахована зарплата – 55 030 грн;

зарплата за час відрядження — 11 006 грн;

сума утриманих податків – 10 730,85 грн;

фактично отримана зарплата — 44 299,15 грн.

Березень

посадовий оклад – 46 307,27 грн;

нарахована зарплата – 51 967,50 грн;

зарплата за час відрядження — 5660,23 грн;

сума утриманих податків – 10 133,66 грн;

фактично отримана зарплата – 41 833,84 грн.

Квітень

посадовий оклад – 45 010,25 грн;

нарахована зарплата – 56 123,23 грн;

зарплата за час відрядження — 11 112,98 грн;

сума утриманих податків – 10 944,04 грн;

фактично отримана зарплата — 45 179,19 грн.

Травень

посадовий оклад – 48 915,56 грн;

нарахована зарплата – 55 030 грн;

зарплата за час відрядження — 6 114,44 грн;

сума утриманих податків – 10 730,85 грн;

фактично отримана зарплата – 44 299,15 грн.

Червень

посадовий оклад – 46 775,50 грн;

нарахована зарплата – 55 107,18 грн;

зарплата за час відрядження — 8254,50 грн;

індексація доходів — 77,18 грн;

сума утриманих податків – 10 745,90 грн;

фактично отримана зарплата – 44 361,28 грн.

Липень

посадовий оклад – 47 525,91 грн;

нарахована зарплата – 56 301,97 грн;

зарплата за час відрядження — 8706,20 грн;

індексація доходу — 69,86 грн;

сума утриманих податків – 10 978,88 грн;

фактично отримана зарплата – 45 323,09 грн.

Серпень

посадовий оклад – 44 620,14 грн;

нарахована зарплата – 55 461,89 грн;

зарплата за час відрядження — 10 776,16 грн;

індексація доходу — 65,59 грн;

сума утриманих податків – 10 815,07 грн;

фактично отримана зарплата – 44 646,82 грн.

Вересень

посадовий оклад – 47 585,83 грн;

нарахована зарплата – 55 473,06 грн;

зарплата за час відрядження – 7 817,29 грн;

індексація доходу — 69,94 грн;

сума утриманих податків – 10 817,25 грн;

фактично отримана зарплата – 44 655,81 грн.

Жовтень

посадовий оклад – 39 488,80 грн;

нарахована зарплата – 58 797,63 грн;

зарплата за час відрядження – 19 260,50 грн;

індексація доходу – 48,33 грн;

сума утриманих податків – 11 465,53 грн;

фактично отримана зарплата – 47 332,10 грн.

Листопад

посадовий оклад – 59 521,82 грн;

нарахована зарплата – 71 003,51 грн;

зарплата за час відрядження – 11 481,69 грн;

сума утриманих податків – 13 845,68 грн;

фактично отримана зарплата – 57 157,83 грн.

Грудень

посадовий оклад – 50 015,61 грн;

нарахована зарплата – 68 811,97 грн;

зарплата за час відрядження – 18 796,36 грн;

сума утриманих податків – 13 418,33 грн;

фактично отримана зарплата – 55 393,64 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй посаді за 2021 рік офіційно заробив майже мільйон гривень.

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