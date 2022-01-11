Зеленський за минулий рік заробив трохи більше ніж 330 тисяч грн (документ)

Згідно з документом із Державного управління справами, президент отримував по 28 тисяч гривень щомісяця. При цьому надбавки та премії главі держави не нараховувалися.

У 2021 році на посаді президента України Володимир Зеленський заробив понад 330 тисяч гривень, а сума сплаченого із зарплати податку перевищила 65 тис. грн. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами (ДУС) на запит журналістки "24 каналу".

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"Повідомляємо, що заробітна плата Президентові України Володимиру Зеленському нараховується в розмірі посадового окладу — по 28 тисяч гривень щомісячно... Заробітна плата у 2021 році становила 336 тисяч гривень", — йдеться в документі.

Надбавок та премій главі держави минулого року нараховано не було, уточнили в ДУС. З отриманої як зарплати Зеленським суми було сплачено податків та зборів на суму 65 520 гривень, свідчить відповідь на запит. Таким чином, на руки глава держави отримав 270 480 грн.

[ + – ] Відповідь Державного управління справами

Аналогічну суму як зарплату на посаді президента Зеленський отримав і у 2020 році. А ось у 2019 році він, з урахуванням вступу на посаду у травні, заробив 208 727 тисяч гривень.

Раніше Фокус писав, що за п'ять місяців роботи на посаді заступника Міністра інфраструктури Мустафа Найєм заробив 437 тис. грн.

Також ми повідомляли, що минулого року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов отримав понад 900 тис. грн. з урахуванням премій та надбавок.