Зеленский за прошлый год заработал чуть более 330 тысяч грн (документ)

Согласно документу из Государственного управления делами, президент получал по 28 тысяч гривен ежемесячно. При этом надбавки и премии главе государства не начислялись.

В 2021 году на должности президента Украины Владимир Зеленский заработал более 330 тысяч гривен, а сумма уплаченного с зарплаты налога превысила 65 тыс. грн. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос журналистки "24 канала".

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"Сообщаем, что заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому насчитывается в размере должностного оклада — по 28 тысяч гривен ежемесячно… Заработная плата в 2021 году составляла 336 000 гривен", — говорится в документе.

Надбавок и премий главе государства в прошлом году начислено не было, уточнили в ГУД. Из полученной в качестве зарплаты Зеленским суммы было уплачено налогов и сборов на сумму 65 520 гривен, свидетельствует ответ на запрос. Таким образом, "на руки" глава государства получил 270 480 грн.

[ + – ] Ответ Государственного управления делами

Аналогичную сумму в качестве зарплаты на посту президента Зеленский получил и в 2020 году. А вот в 2019 году он, с учетом вступления в должность в мае, заработал 208 727 тысяч гривен.

Ранее Фокус писал, что за пять месяцев работы на должности заместителя министра инфраструктуры Мустафа Найем заработал 437 тыс. грн.

Также мы сообщали, что в прошлом году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов получил более 900 тыс. грн с учетом премий и надбавок.