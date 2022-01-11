UA
UA
Разделы
Материалы
Политика

Зеленский за прошлый год заработал чуть более 330 тысяч грн (документ)

592
Владимир Зеленский, зарплата зеленского, куда пропал зеленский, сколько зарабатывает зеленский
Фото: Офис президента | Стало известно, какую зарплату получал Зеленский в 2021 году

Согласно документу из Государственного управления делами, президент получал по 28 тысяч гривен ежемесячно. При этом надбавки и премии главе государства не начислялись.

В 2021 году на должности президента Украины Владимир Зеленский заработал более 330 тысяч гривен, а сумма уплаченного с зарплаты налога превысила 65 тыс. грн. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос журналистки "24 канала".

"Сообщаем, что заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому насчитывается в размере должностного оклада — по 28 тысяч гривен ежемесячно… Заработная плата в 2021 году составляла 336 000 гривен", — говорится в документе.

Надбавок и премий главе государства в прошлом году начислено не было, уточнили в ГУД. Из полученной в качестве зарплаты Зеленским суммы было уплачено налогов и сборов на сумму 65 520 гривен, свидетельствует ответ на запрос. Таким образом, "на руки" глава государства получил 270 480 грн.

Владимир Зеленский, зарплата зеленского, куда пропал зеленский, сколько зарабатывает зеленский
Ответ Государственного управления делами

Аналогичную сумму в качестве зарплаты на посту президента Зеленский получил и в 2020 году. А вот в 2019 году он, с учетом вступления в должность в мае, заработал 208 727 тысяч гривен.

Ранее Фокус писал, что за пять месяцев работы на должности заместителя министра инфраструктуры Мустафа Найем заработал 437 тыс. грн.

Также мы сообщали, что в прошлом году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов получил более 900 тыс. грн с учетом премий и надбавок.