Зарплата Найема в Мининфраструктуры в конце 2021 года была больше, чем у министра Кубракова

За декабрь экс-нардеп получил 181,4 тыс. грн, тогда как его руководитель — 79,8 тыс. грн. Всего за 5 месяцев работы замминистром Найем заработал 437 тыс. грн.

Официальная заработная плата Мустафы Найема, который с августа занимает должность заместителя главы Министерства инфраструктуры Украины, в период с октября по декабрь 2021 года была больше, чем у министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

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Официально Мустафа Найем в Мининфраструктуры заработал:

в августе — 37,8 тыс. грн;

в сентябре — 42,6 тыс. грн;

в октябре — 86,9 тыс. грн;

в ноябре — 88 тыс. грн;

в декабре — 181,4 тыс. грн.

Всего за 2021 год Найем заработал на должности замглавы министерства около 436,7 тыс. грн.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков, которого назначили на эту должность в конце мая, заработал:

в мае — 18,3 тыс. грн;

в июне — 62,3 тыс. грн;

в июле — 64,6 тыс. грн;

в августе — 60,8 тыс. грн;

в сентябре — 65,7 тыс. грн;

в октябре — 62,3 тыс. грн;

в ноябре — 81,2 тыс. грн;

в декабре — 79,8 тыс. грн.

Суммарно за 2021 год Кубраков на должности министра заработал около 459 тыс. грн.

[ + – ] Ответ Министерства инфраструктуры на запрос Фокуса о зарплатах руководства

[ + – ] Ответ Министерства инфраструктуры на запрос Фокуса о зарплатах руководства

В Министерстве инфраструктуры на запрос Фокуса также рассказали о заработных платах в 2021 году других действующих и бывших представителей руководства ведомства, среди которых:

Владислав Криклий (министр, август 2019 года — май 2021 года):

Дмитрий Абрамович (первый замминистра, ноябрь 2019 года — июнь 2021 года);

Наталья Форсюк (замминистра, октябрь 2019 года — июнь 2021 года);

Анатолий Климашевский (замминистра, август 2020 года — май 2021 года);

Дмитрий Живицкий (замминистра, сентябрь 2020 года — июнь 2021 года);

Василий Шкураков (первый замминистра, август 2021 года — сейчас);

Юрий Васьков (замминистра, июнь 2021 года — сейчас);

Анна Юрченко (замминистра, июнь 2021 года — сейчас);

Анатолий Комирный (замминистра, август 2021 года — сейчас).

Напомним, с июня по август 2021 года Мустафа Найем был советником министра инфраструктуры Кубракова на общественных началах. С ноября 2019 года по апрель 2021 года он занимал должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". С начала 2021 года и до увольнения Найем заработал на этой должности более 3 млн грн. В 2014 году его избрали в Верховную Раду Украины по спискам партии "Блок Петра Порошенко".

Александр Кубраков до назначения руководителем Министерства инфраструктуры возглавлял "Укравтодор". Должность главы автодорожной службы он занимал с ноября 2019 года. На последних парламентских выборах Кубракова избрали в Раду по списку "Слуги народа", однако тот сложил мандат, чтобы стать чиновником.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на запрос Фокуса сообщили, что секретарь ведомства Алексей Данилов за 2021 год официально заработал почти 912 тыс. грн.