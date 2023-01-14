На Банковій засекретили зарплати Зеленського, Єрмака та його заступників до кінця війни (документи)

Заробітні плати в Офісі президента за 2022 рік не розголошуватимуть до закінчення дії воєнного стану в Україні, повідомило Державне управління справами у відповідь на запити Фокусу. Невідомими залишаться зарплати Кирила Тимошенка, Олега Татарова та Ростислава Шурми.

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Державне управління справами (ДУС) не розголошуватиме зарплат президента України Володимира Зеленського, голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака та його заступників за 2022 рік до закінчення дії воєнного стану в країні. Про це йдеться у відповідях відомства на запити Фокусу.

У ДУС послалися на указ глави держави про продовження воєнного стану в Україні. Через "обставини непереборної сили" розгляд питання зарплати Зеленського перенесено до завершення воєнного стану, відповіли в управлінні.

[ + – ] Розмір зарплати президента України Володимира Зеленського за 2022 рік засекретили

ДУС також засекретило зарплату за 2022 рік глави Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака та десяти його заступників, зокрема Кирила Тимошенка, Олега Татарова та Ростислава Шурми. Невідомими залишилися зарплати голови апарату ОП Марії Вітушок та прессекретаря президента Сергія Никифорова. Причина та сама — дія воєнного стану в країні.

[ + – ] Розмір зарплати голови ОП Андрія Єрмака за 2022 рік засекретили

Зарплата радників Єрмака та Офісу президента за весь 2022 рік, зокрема Михайла Подоляка та Олексія Арестовича, також залишилися невідомими.

[ + – ] Розміри зарплат Михайла Подоляка та Олексія Арестовича за 2022 рік невідомі

Роком раніше у ДУС у відповідь на запит Фокусу повідомляли, що за 2021 рік Володимир Зеленський заробив понад 330 тисяч гривень на посаді президента України. Сума сплаченого із зарплати податку складала понад 65 тисяч гривень.

У ДУС також повідомляли Фокусу, що Андрію Єрмаку за 2021 рік нарахували близько 564 тисяч гривень зарплати, з них було сплачено майже 110 тисяч гривень податків.

Нагадаємо, що раніше Фокус з'ясував, що за 2022 рік секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заробив 1,2 мільйона гривень. Топчиновник отримував премії, які іноді становили до 300% окладу. За 2021 рік зарплата Данілова склала 911,7 тисяч гривень разом з преміями та надбавками.

Українська влада у 2022 році підвищила мінімальну зарплату з 6500 до 6700 гривень. Держбюджет на 2023 рік уже не передбачає підвищення "мінімалки".