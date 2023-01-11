Секретарь СНБО Данилов за 2022 год получил около 1,2 млн гривен зарплаты (документ)

Топ-чиновник каждый месяц получал премии, которые иногда составляли до 300% от должностного оклада. Первый заместитель Алексей Данилова заработал за год на 465 тысяч гривен больше своего начальника, сообщил аппарат ведомства в ответ на запрос Фокуса.

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Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова за 2022 год составила около 1,2 млн гривен с учетом всех надбавок и премий. Об этом сообщил аппарат СНБО в ответ на запрос Фокуса.

Самая большая зарплата у Алексея Данилова была в марте и апреле — топ-чиновник получил 104,123 тыс. гривен в каждом месяце.

У секретаря СНБО были хорошие премии и надбавки, некоторые доплаты либо равнялись, либо превышали размер его должностного оклада.

[ + – ] Алексей Данилов за 2022 год получил около 1,2 млн гривен

Зарплата Алексея Данилова по месяцам

Январь

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 45 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 13,4 тыс. грн;

всего — 94,4 тыс. грн.

Февраль

оклад — 15,3 тыс. грн;

премия — 45 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 15,3 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 11,6 тыс. грн;

всего — 101 тыс. грн.

Март

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 54 тыс. грн (300% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 14,1 тыс. грн;

всего — 104,1 тыс. грн.

[ + – ] Алексей Данилов за 2022 год получил около 1,2 млн гривен

Апрель

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 54 тыс. грн (300% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 14,1 тыс. грн;

всего — 104,1 тыс. грн.

Май

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 49,5 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 14,3 тыс. грн;

всего — 99,8 тыс. грн.

Июнь

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 48,6 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 14,5 тыс. грн;

всего — 99,1 тыс. грн.

Июль

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 48,6 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 14,6 тыс. грн;

всего — 99,2 тыс. грн.

Август

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 48,6 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 14,9 тыс. грн;

всего — 99,5 тыс. грн.

Сентябрь

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 48,6 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 14,9 тыс. грн;

всего — 99,5 тыс. грн.

Октябрь

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 48,6 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 14,9 тыс. грн;

всего — 99,5 тыс. грн.

Ноябрь

оклад — 18 тыс. грн;

премия — 48,6 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 15 тыс. грн;

всего — 99,64 тыс. грн.

Декабрь

оклад — 18 тыс. грн;

ремия — 48,6 тыс. грн (более 200% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 18 тыс. грн (100% оклада);

другие надбавки/премии — 15,1 тыс. грн;

всего — 99,7 тыс. грн.

Зарплаты заместителей Алексея Данилова

У секретаря СНБО есть 4 заместителя. Первый заместитель Руслан Хомчак за 2022 год получил зарплаты больше, чем Алексей Данилов на 465 тыс. гривен. Его суммарный годовой доход составил 1 664 340 гривен.

Еще один первый заместитель Руслан Демченко заработал за прошлый год 1 млн и 58 622 гривен. Два заместителя секретаря СНБО Сергей Демедюк и Алексей Соловьев получили за прошлый год 1,28 млн гривен и 1,068 млн гривен.

Все замы секретаря СНБО получали премии и надбавки, которые либо равнялись, либо превышали размер их должностного оклада.

Зарплата руководителя аппарата СНБО Андрея Зюзя за 2022 год, по данным ведомства, составила 753,2 тысячи гривен. Исходя из данных запроса, чиновнику начисляли выплаты только с августа 2022 года.

Из бюджета Украины в течение 2022 года на функционирование и выполнение обязанностей Совета национальной безопасности и обороны Украины потратили более 215 млн гривен (текущие расходы – 198,6 млн гривен и капитальные – 16,4 млн гривен), отметили в ведомстве.

Напомним, что в 2021 году зарплата Алексея Данилова была 911,7 тысяч гривен, он также получал каждый месяц премии и надбавки за интенсивность труда.

Фокус ранее писал, что в 2022 году минимальную зарплату повысили с 1 октября с 6500 грн до 6700 грн. В госбюджете на 2023 год повышение минимальной зарплаты не предусмотрено.