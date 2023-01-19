Кирила Тимошенка звільнять з Офісу президента, — нардеп Гончаренко

Крім цього, за інформацією ЗМІ, слідом за Тимошенком можуть звільнити іншого заступника голови ОП Олега Татарова, який відповідає за комунікацію із силовими відомствами.

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Заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко найближчим часом звільнять. Про це 19 січня у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, посилаючись на свої обізнані джерела.

Зокрема, парламентар анонсував "великі новини" з Офісу президента, заявивши, що у відомстві очікується звільнення.

Окрім цього, як зазначив Олексій Гончаренко, також очікуються кадрові перестановки у Кабінеті міністрів України.

За кілька годин нардеп від "ЄС" уточнив, що незабаром з Офісу президента буде звільнено заступника керівника Кирила Тимошенко.

"Мої джерела повідомляють, що буде звільнено Кирила Тимошенко з посади заступника голови ОП", — додав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Про кадрові перестановки в Офісі президента та Кабінеті міністрів також пише видання "Телеграф", посилаючись на свої джерела. За інформацією журналістів, свої посади в ОП можуть втратити Кирило Тимошенко та Олег Татаров, який відповідає за комунікацію із силовими відомствами.

Крім цього, як стверджують інсайдери, найближчим часом може бути звільнений міністр енергетики Герман Галущенко, питання якого "вже практично вирішено". Також співрозмовники не відкидають відставки голови Міносвіти Сергія Шкарлета.

"Деякі перестановки назрівали давно, і питання може вирішитися вже найближчими днями. Але якщо по звільненню Галущенка Рада може проголосувати позитивно, то стосовно долі Шкарлета такої певності нема, адже його поки нема ким замінити", — цитує видання одного з інсайдерів.

Декількома днями раніше Фокус повідомляв, що Офіс президента засекретив до кінця воєнного стану зарплати президента Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака та його заступників, серед яких Кирило Тимошенко, Олег Татаров та Ростислав Шурма.

Зазначимо, що 12 січня журналістський проєкт "Наші гроші" опублікував розслідування щодо національного телемарафону. Автори матеріалу встановили, що телеканал "Рада" без тендеру уклав угоду на виробництво програм для марафону на суму 120 млн грн з компанією, яка пов'язана із заступником голови ОП Кирилом Тимошенком.