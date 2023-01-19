Кирило Тимошенко відмовився коментувати своє можливе звільнення з Офісу президента

Заступник голови ОП у спілкуванні з журналістами назвав "маячнею з Telegram-каналів" інформацію нардепа Олексія Гончаренка та ЗМІ про кадрові перестановки.

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Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко відмовився коментувати своє можливе звільнення. Про це топчиновник повідомив у коментарі "Детектор Медіа".

Зокрема, журналісти попросили заступника голови ОП прокоментувати публікації низки ЗМІ про те, що найближчим часом буде проведено кадрові перестановки в Офісі президента, внаслідок яких свої посади можуть втратити Кирило Тимошенко та Олег Татаров.

У спілкуванні з "Детектор Медіа" заступник голови відомства відмовився підтвердити правдивість інформації про свою відставку. Кирило Тимошенко також назвав ці відомості "маячнею з Telegram-каналів".

[ + – ] Кирило Тимошенко відмовився коментувати своє звільнення з Офісу президента

Зазначимо, що анонімний Telegram-канал "Джокер", у свою чергу, стверджує, що інформація про відставку заступника голови Офісу президента Олега Татарова є фейком. Автори також зазначили, що у контексті Кирила Тимошенко неправильно говорити "звільнення", оскільки його нібито переведуть на іншу топпосаду.

Зазначимо, що 19 січня народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко анонсував кадрові перестановки в Офісі президента та Кабінеті Міністрів. За словами парламентаря, найближчим часом буде звільнено заступника голови ОП Кирила Тимошенко.

Аналогічну інформацію 19 січня оприлюднило видання "Телеграф", яке уточнило, що свої посади в Офісі президента втратять Кирило Тимошенко та Олег Татаров, який відповідає за комунікацію із силовими структурами. Крім цього, за даними журналістів, можливо буде схвалено відставку міністра енергетики Германа Галущенка.