Зайдите в отдел кадров. Будут ли изменения в Офисе президента

"Источники" политиков и журналистов в Офисе президента Украины активно анонсируют увольнения на Банковой. Но эксперты сомневаются, что во время войны кому-то захочется искать свежую кровь. Хотя кандидаты на вылет есть.

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В ожидании увольнения

"Оооо, говорят, у нас скоро будут новости о кадровых решениях в ОП. Я бы сказал, большие новости, – написал накануне в свое Телеграм-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"И это не Ермак", – отреагировал в Фейсбуке политтехнолог Алексей Голобуцкий. В разговоре с Фокусом он поясняет: "Его пост – шутка. Вообще нельзя воспринимать всерьез подобные новости. Все просто: источник политических новостей в нашей стране один – Офис президента. Хотя есть парламент, правительство, но политическая жизнь кипит исключительно на Банковой. Вот журналисты и ищут там темы".

При этом Голубицкий признается, менять есть кого – к некоторым представителям Офиса есть замечания. Это как сам глава Офиса Андрей Ермак, так и некоторые его заместители.

[ + – ] "К некоторым представителям Офиса есть замечания. Это как сам глава Офиса Андрей Ермак, так и некоторые его заместители" Фото: Офис президента

Например, в числе тех, кого могут "попросить", журналисты и политики называют Кирилла Тимошенко.

На своей должности Кирилл Тимошенко с мая 2019 года. До прихода в политику был продюсером и основателем агентства Goodmedia, предоставляющим широкий спектр услуг в теле- и кинопроизводстве, PR, консалтинге и организации мероприятий. После начала работы Тимошенко в ОП агентство организовывало ивенты и государственного уровня. В Офисе президента Тимошенко сначала отвечал за информационную политику, после ему поручили заниматься регионами, в частности, "Большой стройкой" – масштабной инициативой президента Владимира Зеленского.

[ + – ] Кирилл Тимошенко попадал в несколько скандалов

За время большой войны Кирилл Тимошенко попадал в несколько скандалов. Например, журналисты проекта Bihus.info уличили его в пользовании автомобилем Chevrolet Tahoe. Машину компания General Motors передала Украине с гуманитарной целью. После огласки Кирилл Тимошенко объяснил: использовал авто как служебное – для поездок на деоккупированные территории, а вскоре сказал, что отказался от него.

Расследователи "Украинской правды" заметили заместителя Андрея Ермака за рулем незадекларированного Porsche Taycan последней модели и заявили, что он живет в роскошном загородном доме на 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему. После этого Тимошенко сказал, что арендует это жилье по соображениям безопасности, поскольку его собственное расположено в опасном, учитывая регулярные ракетные обстрелы, месте.

Ныне же об уходе Кирилл Тимошенко говорить не настроен. Новости о своем возможном увольнении он называет слухами и отказывается их комментировать.

Еще под одним заместителем главы Офиса президента давно шатается кресло. Речь идет об Олеге Татарове. Он – заместитель по вопросам формирования государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитического обеспечения работы ОПУ и отвечает за борьбу с коррупцией. Слухи об увольнении Татарова ходят, пожалуй, со дня его назначения – в августе 2020 года. И даже соответствующая петиция на сайте президента набрала необходимое количество голосов.

Критикуют Татарова за то, что он служил в МВД во времена министра Виталия Захарченко (в правительстве Николая Азарова). После гибели протестующих в центре Киева в январе-феврале 2014 года Татаров на встрече с послами стран ЕС, "Большой восьмерки", Норвегии, Швейцарии и Китая заявил, что силовики якобы не использовали огнестрельное оружие против протестующих, а характер ран некоторых убитых может свидетельствовать, что стреляли сами протестующие. Известен этот представитель Банковой и тесными связями с подсанкционным политиком Андреем Портновым.

[ + – ] Декабрь 2020 г., акция перед Антикоррупционным судом в Киеве Фото: Getty Images

В связи с этими фактами на необходимость увольнения Татарова не раз намекали международные партнеры Украины.

"Его увольнение может быть продиктовано требованием международных партнеров, репутационными рисками. Но Офису президента Татаров был необходим, потому что он не просто представитель старой системы и знает, ее, но и умеет ею управлять. Сейчас, думаю, эти знания и умения становятся менее актуальными для Владимира Зеленского", – считает политолог Олег Саакян.

Кроме того, Татаров может быть в числе тех, кто не воспринимает евроинтеграцию как единственный путь Украины. Антикоррупционный активист Виталий Шабунин ранее заявлял, что высокопоставленные чиновники Офиса президента срывали получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС за три дня до этого исторического решения Евросоюза, указывая на Татарова.

Не время перемен

"С точки зрения исполнительной власти Офис президента – это просто канцелярия президента. Но по факту он влияет на все процессы в стране. И речь идет о неофициальном влиянии представителей Офиса на принятие решений в главном органе исполнительной власти. Хотя это и не конституционно", – продолжает Голобуцкий.

Он говорит, что в Офисе президента каждый имеет свою четкую роль: Татаров отвечает за правоохранительные органы, Тимошенко – за регионы. Вспоминает Голобуцкий и об еще одном заместителе – Ростиславе Шурме, который занимается вопросами экономики. Кроме того, что его отец был соратником Виктора Медведчука, сам Ростислав баллотировался в парламент от "Оппозиционного блока" в 2019 году.

"Понимаете, у Зеленского сейчас есть вся власть, чтобы принимать единоличные кадровые решения, не обращая внимания на какие-то официальные детали. Если Зеленский кого-то из своей команды захочет уволить, он это сделает без проблем. Не захочет – никакое давление, даже, на данном этапе, давление Запада не особенно для него важно", – продолжает политтехнолог.

Голобуцкий считает, что увольнение кого-либо в Офисе президента, кто отвечает за основные направления, не вовремя. Потому что Зеленский хочет рассчитывать на свою сформированную команду, а любые новые люди – это дополнительные проблемы.

При этом эксперты не отрицают, что на Банковой могут быть какие-то внутренние проблемы. И их решают "под одеялом".

[ + – ] "Владимир Зеленский сейчас — политический лидер мирового масштаба, о нем все говорят, он везде выступает", — говорит эксперт Фото: Getty Images

"И слово за Зеленским, – уверяет политтехнолог. – Он сейчас — политический лидер мирового масштаба, о нем все говорят, он везде выступает. Если они увидят реальную опасность, что какая-то ситуация влияет на западную помощь, то тогда будут действовать по ситуации. Формально у нас есть парламент, правительство и президент, все функционируют. Со стороны выглядит как функциональное государство, которое даже во время войны работает. А все остальное – внутренняя политика Украины, которая полностью завязана на Зеленском".

Поэтому эксперты сомневаются, что президент решится что-то менять.

Пока продолжается война, никаких экстренных шагов не будет. После гибели министра внутренних дел Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина, вынуждены искать им замену – последуют политические назначения. Но это стресс для государства.

Кроме того, важно отметить, что в обществе хотя и есть запрос на смену каких-то представителей власти, но он не основной. У общества есть запрос на победу, и этого оно ждет от власти.

[ + – ] "Источники" политиков и журналистов в Офисе президента Украины активно анонсируют увольнения на Банковой Фото: Офис президента

А вот когда война закончится, начнется политическая борьба. И тогда прогнозировать будет что-то сложно. Многое будет зависит от разных факторов: какую помощь и на каких условиях будут предоставлять европейцы и американцы.

"Например, республиканцы в США могут сказать: "Сколько мы будем поддерживать Украину, она – не образец борьбы с коррупцией, это страна со слабой демократией". "Но пока такие разговоры не ко времени, – отмечает Голобуцкий. – Нельзя с одной стороны давать танки — и то не в достаточном количестве, а с другой — критиковать за отсутствие реформ. Это будет выглядеть, мягко сказать, некрасиво. Когда нам все дадут и мы победим, тогда и возникнут подобные вопросы".

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