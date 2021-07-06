Зеленский ответил на петицию об увольнении заместителя главы ОП Татарова

Глава государства отказался увольнять Татарова, объяснив свое решение тем, что на это нет "законных оснований".

Президент Владимир Зеленский отказался увольнять заместителя главы своего Офиса Олега Татарова.

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Свою позицию глава государства озвучил в ответе на соответствующую петицию, которая набрала более 25 тысяч подписей.

Свой отказ президент аргументирует "отсутствием законных оснований".

"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", – сказано в ответе Зеленского.

[ + – ] Ответ Зеленского

Автор петиции, член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины Виталий Шабунин уже назвал ответ Зеленского манипулятивным.

"Это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП, и Зеленский неоднократно этим правом пользовался", – написал он в Telegram.

Отказ освободить Татарова от занимаемой должности Шабунин считает свидетельством того, что президент разделяет "ценности" Татарова.

"А это значит, что президент поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова. Зеленский показал, что его мировоззрение не имеет ничего общего ни с ценностями Революции Достоинства, ни с ценностями цивилизованного мира", – добавил Шабунин.

[ + – ] Сообщение Шабунина

Отметим, петицию, поданную 26 марта, подписали Олег Сенцов, Янина Соколова, Сергей Притула, Сергей Стерненко и другие публичные личности.

Известно, что заместитель Олег Татаров является фигурантом так называемого "дела Укрбуда". 18 декабря прошлого года в НАБУ заявили, что сообщили ему о подозрении во взяточничестве по делу о квартирах для Нацгвардии Украины.

По данным следствия, Татаров, будучи юристом компании "Укрбуд", вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде паркоместа сотруднику МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн гривен.

Позже была опубликована переписка, в которой, как утверждалось, фигурировал Татаров. В свою очередь, Микитась, который пошел на сделку со следствием, заявил, что ранее Татаров работал в его компании "специалистом по схемам".

[ + – ] Сообщение Микитася

Сам Татаров назвал обвинения НАБУ в свой адрес "выдуманной историей".

5 марта Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство против руководства Офиса президента по поводу замглавы Олега Татарова.

По словам народного депутата Ярослава Юрчишина, он заставил Генпрокуратуру начать производство за "сокрытие информации о Татарове" и препятствование депутатской деятельности.

Несмотря на все это, президент Владимир Зеленский так и не уволил Татарова из Офиса президента.