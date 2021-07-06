Зеленський відповів на петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова

Глава держави відмовився звільняти Татарова, пояснивши своє рішення тим, що на це немає "законних підстав".

Президент Володимир Зеленський відмовився звільняти заступника глави свого Офісу Олега Татарова.

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Свою позицію глава держави озвучив у відповіді на відповідну петицію, яка набрала більше 25 тисяч підписів.

Свою відмову президент аргументує "відсутністю законних підстав".

"Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", — сказано у відповіді Зеленського.

[ + – ] Відповідь Зеленського

Автор петиції, член Громадської ради при Антикорупційному бюро України Віталій Шабунін вже назвав відповідь Зеленського маніпулятивною.

"Це дешева брехня, адже президент України має повне право звільняти заступника голови ОП, і Зеленський неодноразово цим правом користувався", — написав він у Telegram.

Відмову звільнити Татарова від займаної посади Шабунін вважає свідченням того, що президент поділяє "цінності" Татарова.

"А це означає, що президент підтримує відмазування вбивць майданівців і не бачить проблем у корупційних злочинах Татарова. Зеленський показав, що його світогляд не має нічого спільного ні з цінностями Революції Гідності, ні з цінностями цивілізованого світу", — додав Шабунін.

[ + – ] Повідомлення Шабуніна

Зазначимо, петицію, подану 26 березня, підписали Олег Сенцов, Яніна Соколова, Сергій Притула, Сергій Стерненко й інші публічні особи.

Відомо, що заступник Олег Татаров є фігурантом так званої "справи Укрбуду". 18 грудня минулого року в НАБУ заявили, що повідомили йому про підозру в хабарництві у справі про квартири для Нацгвардії України.

За даними слідства, Татаров, будучи юристом компанії "Укрбуд", разом із власником компанії Максимом Микитасем дав хабар у вигляді паркомісця співробітнику МВС за заниження вартості житлового комплексу з 81 до 7 млн гривень.

Пізніше було опубліковане листування, в якому, як стверджувалося, фігурував Татаров. Зі свого боку, Микитась, який пішов на угоду зі слідством, заявив, що раніше Татаров працював у його компанії "фахівцем із схем.

[ + – ] Повідомлення Микитася

Власне Татаров назвав звинувачення НАБУ на свою адресу "вигаданою історією".

5 березня Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти керівництва Офісу президента з приводу заступника голови Олега Татарова.

За словами народного депутата Ярослава Юрчишина, він змусив Генпрокуратуру почати провадження за "приховування інформації про Татарова" і перешкоджання депутатській діяльності.

Незважаючи на все це, президент Володимир Зеленський так і не звільнив Татарова з Офісу президента.