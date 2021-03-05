Генпрокуратура відкрила провадження проти ОП через Татарова: як з цим пов'язаний Стерненко

Народному депутату від "Голосу" нібито заважали отримати інформацію про чиновника, якого пов'язують зі справою Сергія Стерненка.

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти керівництва Офісу президента з приводу заступник голови Олега Татарова. Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив про це на своїй сторінці у Facebook і прикріпив фотографію документа.

Як заявив представник партії "Голос", він змусив Генпрокуратуру почати провадження за "приховування інформації про Татарова" і перешкоджання депутатської діяльності. Ярослав Юрчишин нагадав, що подав заяву ще в лютому, однак тільки зараз правоохоронці внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Вони двічі відмовляли в наданні інформації про заступника керівника ОП Олега Татарова, що є прямою перешкодою діяльності народного обранця як представника інтересів громадян України", — написав він у пості.

[ + – ] Виписка з ЄРДР Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

За словами народного депутата, він запитував інформацію щодо перебування Олега Татарова на посаді в Офісі президента, а також про його службові обов'язки у зв'язку зі справою Сергія Стерненка. Юрчишин запевняє, що чиновник втручався в роботу правоохоронних органів в особистих інтересах, а тому закликав усунути чиновника на час досудового розслідування від роботи в ОП.

"Не може людина, яка перебуває під слідством, координувати роботу слідчих. Ну, принаймні не мала б. Але якщо ти друг Єрмака, то можна?", — обурився нардеп.

[ + – ] Пост Ярослава Юрчишина у Фейсбуці Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

Раніше Ярослав Юрчишин почав збирати підписи за відставку генпрокурора Ірини Венедіктової після винесення вироку Сергію Стерненку. На думку депутата, рішення судді було політично мотивованим через те, що колишній лідер "Правого сектору" критикував проросійські партії.

23 лютого Приморський районний суд міста Одеси визнав Сергія Стерненка винним у викраденні людини. Засуджений не дослухав слова судді і заявив, що якщо з ним щось трапиться в СІЗО, це буде вина заступника голови Офісу президента Олега Татарова і генпрокурора Ірини Венедіктової.