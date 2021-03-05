Генпрокуратура открыла производство против ОП из-за Татарова: как с этим связан Стерненко

Народному депутату от "Голоса" якобы мешали получить информацию о чиновнике, которого связывают с делом Сергея Стерненко.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство против руководства Офиса президента по поводу замглавы Олега Татарова. Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил об этом на своей странице в Facebook и прикрепил фотографию документа.

Как заявил представитель партии "Голос", он заставил Генпрокуртуру начать производство за "сокрытие информации о Татарове" и препятствование депутатской деятельности. Ярослав Юрчишин напомнил, что подал заявление еще в феврале, однако только сейчас правоохранители внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

"Они дважды отказывали в предоставлении информации в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова, что является прямым препятствием деятельности народного избранника, как представителя интересов граждан Украины", — написал он в посте.

[ + – ] Выписка из ЕРДР Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

По словам народного депутата, он запрашивал информацию относительно нахождения Олега Татарова на должности в Офисе президента, а также о его служебных обязанностях в связи с делом Сергея Стерненко. Юрчишин уверяет, что чиновник вмешивался в работу правоохранительных органов в личных интересах, а потому призвал отстранить чиновника на время досудебного расследования от работы в ОП.

"Не может человек, который находится под следствием координировать работу следователей. Ну, по крайней мере, не было бы. Но если ты друг Ермака, то можно?", — возмутился нардеп.

[ + – ] Пост Ярослава Юрчишина в Фейсбук Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

Ранее Ярослав Юрчишин начал собирать подписи за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой после вынесения приговора Сергею Стерненко. По мнению депутата, решение судьи было политически мотивированным из-за того, что бывший лидер "Правого сектора" критиковал пророссийские партии.

23 февраля Приморский районный суд города Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Осужденный не дослушал слова судьи и заявил, что если с ним что-то случится в СИЗО, это будет вина заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.