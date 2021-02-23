Во время оглашения приговора Стерненко якобы звонил Зеленскому (видео)

В ходе короткого разговора осужденный "поблагодарил" президента за приговор.

Сергей Стерненко, которого во вторник, 23 февраля Приморский районный суд города Одессы признал виновным в похищении человека, во время оглашения приговора якобы звонил президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщают Буквы.

По информации издания, Стерненко не дослушал слова судьи и заявил, что если с ним что-то случится в СИЗО, это будет вина генпрокурора Ирины Венедиктовой и заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

После этого Стерненко позвонил Владимиру Зеленскому, президент взял трубку и спросил: "А чего вы мне звоните?"

"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор", – сказал Стернеко.

Предполагаемый телефонный разговор Стерненко с Зеленским начинается на 88 минуте видео.

Напомним, Сергея Стерненко суд приговорил к 7 годам и трем месяцам лишения свободы, также у него конфискуют половину имущества.

Под зданием одесского суда, где был вынесен приговор, произошли стычки с правоохранителями. Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Протестующие блокировали выход и выезд из суда.

Стерненко, по словам его адвоката Маси Найема, обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

По данным правоохранителей, осенью 2015 года похитители во главе со Стерненко держали депутата одесского районного совета Сергея Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. Потерпевший заявляет, что его там запугивали и избивали, а после – выбросили возле Суворовского суда Одессы. Согласно показаниям Щербича, его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и в ноги.

Также в отношении Стерненко заведено уголовное дело, касающееся смертельного ранения Ивана Кузнецова, которое на данный момент предварительно классифицируется, как убийство при самообороне.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по части первой статьи 115 ("убийство") и части второй статьи 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса Украины. Недавно Стерненко отпустили на поруки по указанному делу.