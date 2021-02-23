Під час оголошення вироку Стерненко телефонував Зеленському, — ЗМІ (відео)

Засуджений "подякував" президенту за вирок.

Сергій Стерненко, якого у вівторок, 23 лютого Приморський районний суд міста Одеси визнав винним у викраденні людини, під час оголошення вироку нібито телефонував президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляють Букви.

За інформацією видання, Стерненко, не дослухавши слова судді, заявив, що якщо з ним щось трапиться в СІЗО, це буде вина генпрокурора Ірини Венедіктової і заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Після цього Стерненко зателефонував Володимиру Зеленському, президент взяв трубку і запитав: "А чого ви мені телефонуєте?"

"Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує, хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок", — сказав Стернеко.

Передбачувана телефонна розмова Стерненка із Зеленським починається на 88 хвилині відео.

Нагадаємо: Сергія Стерненка суд засудив до 7 років і трьох місяців позбавлення свободи, також у нього конфіскують половину майна.

Під будівлею одеського суду, де було винесено вирок, відбулися сутички з правоохоронцями. Зіткнення відбулися на задньому виході із суду. Протестувальники блокували вихід і виїзд із суду.

Стерненка, за словами його адвоката Масі Найєма, звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

За даними правоохоронців, восени 2015 року викрадачі на чолі зі Стерненком тримали депутата одеської районної ради Сергія Щербича в офісі "Правого сектору", на вулиці Жуковського в Одесі. Потерпілий заявляє, що його там залякували і били, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси. Згідно зі свідченнями Щербича, його звʼязали, били палицею, тиснули йому пальці плоскогубцями, а також розряджали в нього травматичний пістолет: у спину і в ноги.

Також щодо Стерненка заведено кримінальну справу, що стосується смертельного поранення Івана Кузнєцова, яка наразі попередньо класифікується як вбивство при самообороні.

11 червня 2020 року Стерненка повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною першою статті 115 ( "вбивство") і частиною другої статті 263 ( "носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу") Кримінального кодексу України. Нещодавно Стерненка відпустили на поруки у вказаній справі.