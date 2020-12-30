Татаров назвал обвинения НАБУ в свой адрес "выдуманной историей" (видео)

На судебном заседании, которое состоялось 30 декабря, Татарову удалось избежать ареста.

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров после судебного заседания, на котором был удовлетворен отзыв ходатайства об избрании ему меры пресечения, назвал начатый против него НАБУ процесс "выдуманной историей". Об этом рассказывает "Страна".

"Я за то, чтобы в открытом судебном процессе рассматривалось данное уголовное производство. Я открыт перед прессой и активистами, которые собрались здесь под зданием суда. Я думаю, что в других процессах мы будем двигаться и доводить то, что ничего не было: никакого преступления, ни события, о том, что это все выдуманная история", — сказал Татаров.

В то время, как Татаров общался с представителями СМИ, участники протеста выкрикивали "Стоп Татаров" и "Ганьба".

[ + – ] Татаров под зданием Антикорсуда

Отметим, ранее в этот же день Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не будет избирать меру пресечения Татарову.

Выступая в суде, прокурор Андрей Грицан сказал: "Прокурор отзывает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова в связи с тем, что в настоящее время мы не можем полностью утверждать, что подозрение было предъявлено обоснованно".

"Следственный судья… постановил… заявление прокурора… Андрея Грицана об отзыве ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Олега Татарова удовлетворить", — передает слова судьи Тимура Хамзина.

Судья заявил, что решение окончательное и не может быть обжаловано. Его полный текст должны представить общественности 31 декабря.

Виктор Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, написал в Facebook: "Весь этот коррупционный шабаш – личное решение и ответственность Зеленского".

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову.

21 декабря Татаров получил в НАБУ документы по своему делу. Он приостановил свою деятельность на время следствия. Его обвиняют в получении взятки от "Укрбуда", из-за которой удалось забрать территорию Нацгвардии.

По мнению Татарова, активизация НАБУ по его делу – это месть главы бюро Артема Сытника за критику Татарова в его адрес.

24 декабря появилась информация о том, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ. В НАБУ это назвали нарушением закона, который запрещает передавать дела, которые ведет НАБУ какому-либо другому органу.

28 декабря ВАКС не смог избрать меру пресечения Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры.