Татаров получил в НАБУ документы по своему делу

Олег Татаров временно приостановил полномочия на время следствия.

В понедельник, 21 декабря, заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Татарова, он получил документы в НАБУ по своему делу.

"Узнал, что есть определенное расследование. В ближайшее время докажу, что это фейк, а не расследование, и покажу всему обществу, что действия, которые осуществлялись против меня, являются не достаточно лигитимными", – сказал замглавы Офиса президента.

Отвечая на вопрос о том, когда ему было вручено подозрение, Татаров сказал: "Меня никто не вызывал (для процессуальных действий, – ред.), я не знаю, что они делали (антикоррупционные органы в минувшую пятницу, – ред). Сразу, как только я узнал, что они хотят провести процессуальное действия, мой адвокат разместил сообщение, что мы готовы прибыть в любое время в любое место для проведения процессуальных действий. Я получил документы 30 минут назад".

По мнению Татарова, активизация НАБУ по его делу – это месть главы бюро Артема Сытника за критику Татарова в его адрес, пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

Кроме того, Татаров временно приостановил полномочия на время следствия.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

По его словам, Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и передачи их другому должностному лицу.

"Сделано это для того, чтобы избежать любого конфликта интересов, так как Татаров как раз курирует так называемый силовой блок", – добавил Подоляк.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.