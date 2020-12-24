Дело Татарова: Офис генпрокурора передал дело в СБУ. НАБУ и Венедиктова отреагировали

Сперва появилась информация, что Венедиктова передала это дело, однако она заявила, что к этому решению не причастна.

Закон запрещает передавать дела, которые ведет НАБУ какому-либо другому органу, — сообщают в НАБУ.

Сегодня Высший антикоррупционный суд должен выбрать Татарову меру пресечения. Следствие ходатайствовало о содержании под стражей с возможностью внесения заставы в размере 10 млн гривен.

По словам Татарова ни он, ни его адвокат не инициировали передачи дела в СБУ. О передаче дела этого он узнал в сообщениях СМИ.

В НАБУ заявляют, что решение принято без консультаций с ними или САП, фактически среди ночи в 23:42. Это грубое нарушение законодательства, которые противоречит Уголовно-процессуальному кодексу Украины.

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил: "Только что генпрокурор Ирина Венедиктова изменила подследственность по делу Татарова — забрала материалы следствия у детективов НАБУ и направила их в СБУ".

Генеральный прокурор Венедиктова прокомментировала ситуацию: "На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара — не помощники в нашем деле. Согласно закону, я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве (52020000000000655), больше известного как "дело Нацгвардии или Татарова"

Все процессуальные полномочия в деле возложены на Алексея Симоненко – заместителя Венедиктовой.

Напомним, ранее Татаров получил в НАБУ документы по своему делу. Он приостановил свою деятельность на время следствия. Его обвиняют в получении взятки от "Укрбуда", из-за которой удалось забрать территорию Нацгвардии.

По мнению Татарова, активизация НАБУ по его делу – это месть главы бюро Артема Сытника за критику Татарова в его адрес, пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову.