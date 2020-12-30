Заместитель Ермака избежал ареста по ходатайству стороны обвинения

Прокурор сомневается, что подозрение Татарову было предъявлено обосновано, поэтому его рано арестовывать.

Прокурор Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Это произошло на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 30 декабря.

Татаров подозревается в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Выступая в суде, прокурор Андрей Грицан сказал: "Прокурор отзывает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова в связи с тем, что в настоящее время мы не можем полностью утверждать, что подозрение было предъявлено обоснованно".

Получив это ходатайство следственный судья Тимур Хамзин ушел в совещательную комнату, а вернувшись оттуда, заявил об удовлетворении ходатайства прокурора.

Виктор Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, написал в Facebook: "Весь этот коррупционный шабаш – личное решение и ответственность Зеленского".

Здание суда охраняла Нацгвардия, а возле него протестовали активисты.

Напомним, 28 декабря ВАКС не смог избрать меру пресечения Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры.

1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной его причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ назвали это решение противоречащим закону.

18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование.

5 августа Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента бывшего сотрудника Министерства внутренних дел времен министра Виталия Захарченко, Олега Татарова. В январе 2014-го Татаров комментировал похищение автомайдановца Дмитрия Булатова. После "Революции достоинства" Татаров был люстрирован и с тех пор занимался адвокатской практикой.

Слухи о том, что такое назначение возможно, ходили задолго до этого дня – еще в апреле Инициативная группа пострадавших на Майдане обратилась к Зеленскому с требованием дать ответ о возможном назначении заместителем главы ОП Татарова, называя "человеком, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев".