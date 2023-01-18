Временная замена. Что известно об и.о. главы МВД Игоре Клименко и кто сейчас руководит министерством

В результате крушения вертолета над Броварами в пригороде Киева погибло высшее руководство Министерства внутренних дел Украины – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Менее часа тому назад во время экстренного заседания Кабмина был назначен временный исполняющий обязанности главы правоохранительного ведомства. Им стал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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Денис Монастырский: "человек не из системы"

Денис Монастырский возглавил МВД Украины в июле 2021 года. Это было типичное кадровое назначение президента Владимира Зеленского – человек не из системы. Монастырский был гражданским министром, который никогда ранее не работал в правоохранительных органах и имел ограниченный политический опыт – прошел в парламент от партии "Слуга народа", хотя до того и работал помощником народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко.

Эксперты отмечают, что после назначения Монастырского на должность он попытался предоставить максимальную автономию Пограничной службе, Службе чрезвычайных ситуаций, а также Нацгвардии. Соратники министра вспоминают: он понимал недостатки в работе правоохранительных органов, в числе прочего, связанные с возвращением старых кадров, и старался их исправить.

[ + – ] Денис Монастырский возглавлял МВД Украины с июля 2021 года

В частности, министр искрене стремился довести до конца реформу Национальной полиции. В то же время оппоненты критиковали Монастырского за подыгрывание его предшественнику Арсену Авакову, которого обвиняли в попытке сохранить систему, существовавшую до 2014 года. Особенно припоминали Монастырскому диссертацию Ильи Кивы, депутата от запрещенной ныне партии Виктора Медведчука. В справке за подписью Монастырского, которую предоставил Кива, говорилось, что результаты диссертации "внедряются в практическую деятельность" Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Спустя полтора месяца после назначения Дениса Монастырского главой МВД он подобрал себе команду из семи заместителей.

Первым заместителем министра стал Евгений Енин. В отличие от Монастырского он имел опыт госслужащего. Сначала работал на дипломатической службе, после был назначен заместителем генерального прокурора, ответственным за международное сотрудничество (это он курировал расследования о сбитии самолета рейса МН17 в 2014 году и возвращение в Украину скифского золота), затем вернулся в МИД, а оттуда перешел в МВД.

Кроме того, помогать министру согласились: Богдан Драпятый, Мери Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павленко, Игорь Бондаренко. А еще Александр Гогилашвили, который занимался формированием государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности. Последний был уволен в декабре 2021 года после скандального столкновения с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

Наследники министра

Сейчас уже известно, что после гибели Дениса Монастырского временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет не один из его заместителей, а глава Нацполиции Игорь Клименко.

Клименко возглавил силовое ведомство в сентябре 2019 года. Известно, что карьеру в МВД он начал с должности психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области, после служил патрульным оперативного взвода украинских миротворцев в Косово, в 2014 году, как утверждают в МВД, был в АТО. В 2017-м был назначен на должность заместителя главы Нацполиции.

[ + – ] Полицейское оцепление в районе падения вертолета, в котором разбился глава МВД Денис Монастырский Фото: Getty Images

Представляя Клименко, руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев сказал: "Назначение связано с необходимостью более внимательного отношения к вопросам соблюдения дисциплины и законности в деятельности ведомства, а также вопроса защиты самих полицейских".

Кроме того, на своих должностях остаются пятеро заместителей Дениса Монастырского.

В частности, Богдан Драпятый, который ранее работал в парламентском Комитете по вопросам правоохранительной деятельности и был помощником-консультантом народного депутата Виктора Шемчука, как и прежде, будет отвечать за связи c Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.

В сфере ответственности Мери Акопян остается международная деятельность. В ее биографии указано, что в 2015 году она возглавила Управление международных связей МВД Украины. С 2015 по 2021 годы была директором Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины.

Игорь Бондаренко – пожалуй, один из самых опытных сотрудников правоохранительного органа в команде Дениса Монастырского (занимал разные должности в МВД, в частности, был директором Департамента информатизации МВД Украины с 1999 по 2018 год). Он пришел в команду отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД, этим продолжит заниматься и теперь.

Екатерина Павленко, которая с 2016 по 2019 годы была заместителем начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, а после занимала пост заместителя министра МВД Арсена Авакова, будет следить за соблюдением прав человека и гендерного равенства, противодействовать гендерному насилию.

Сергей Гончаров – экс-заместитель руководителя Главного сервисного центра и заместитель начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины, как и Павленко, работал при Авакове. Он продолжал реализовывать международные проекты. К слову, именно Гончаров занимался контрактами с OСЕА по изготовлению и поставке 20 пограничных патрульных катеров и Airbus Heliсopters по поставкам французских вертолетов (именно в одном из них сегодня перемещался Монастырский и Енин).

Институционная устойчивость

Несмотря на то, что о кандидатуре следующего министра говорить еще рано, глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас уже сообщил, что поиск ведется.

Как известно, новый глава Министерства внутренних дел появится после того, как Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности согласует кандидатуру, а парламентарии в зале одобрят ее. Для принятия такого решения необходимо от нескольких дней до нескольких недель – во время продолжающейся агрессии РФ одно из ключевых ведомств не может оставаться без постоянного руководителя.

Сейчас же эксперты говорят, что после трагической гибели руководства Министерства внутренних дел не стоит говорить о возможных сбоях в работе ведомства в условиях экстремальной ситуации. Их не должно быть – структура силового органа формировалась многие годы. Поэтому эксперты не сомневаются в институционной устойчивости МВД и наличии кадрового резерва. К тому же все силовые структуры в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ мобилизованы – управление ими как никогда контролируемо.

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