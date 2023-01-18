Тимчасова заміна. Що відомо про в. о. голови МВС Ігоря Клименка і хто зараз керує міністерством

Унаслідок аварії вертольота над Броварами у передмісті Києва загинуло найвище керівництво Міністерства внутрішніх справ України — міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. Менш ніж годину тому під час екстреного засідання Кабміну було призначено тимчасового виконувача обов'язків голови правоохоронного відомства. Ним став голова Національної поліції Ігор Клименко.

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Денис Монастирський: "людина не із системи"

Денис Монастирський очолив МВС України в липні 2021 року. Це було типове кадрове призначення президента Володимира Зеленського — людина не із системи. Монастирський був цивільним міністром, який ніколи раніше не працював у правоохоронних органах і мав обмежений політичний досвід — пройшов до парламенту від партії "Слуга народу", хоч до того й працював помічником народного депутата від "Народного фронту" Антона Геращенка.

Експерти зазначають, що після призначення Монастирського на посаду він спробував надати максимальну автономію Прикордонній службі, Службі надзвичайних ситуацій та Нацгвардії. Соратники міністра згадують: він розумів недоліки в роботі правоохоронних органів, зокрема, пов'язані з поверненням старих кадрів, і намагався їх виправити.

[ + – ] Денис Монастирський очолював МВС України з липня 2021 року

Зокрема міністр щиро прагнув довести до кінця реформу Національної поліції. Водночас, опоненти критикували Монастирського за підігравання його попереднику Арсену Авакову, якого звинувачували у спробі зберегти систему, яка існувала до 2014 року. Особливо пригадували Монастирському дисертацію Іллі Киви, депутата від забороненої нині партії Віктора Медведчука. У довідці за підписом Монастирського, яку надав Кива, йшлося про те, що результати дисертації "впроваджуються в практичну діяльність" Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Через півтора місяці після призначення Дениса Монастирського головою МВС він підібрав собі команду із семи заступників.

Першим заступником міністра став Євген Єнін. На відміну від Монастирського, він мав досвід держслужбовця. Спочатку працював на дипломатичній службі, потім був призначений заступником генерального прокурора, відповідальним за міжнародне співробітництво (це він курирував розслідування про збиття літака рейсу МН17 у 2014 році та повернення в Україну скіфського золота), потім повернувся в МЗС, а звідти перейшов в МВС.

Крім того, допомагати міністру погодились: Богдан Драп'ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павленко, Ігор Бондаренко. А ще Олександр Гогілашвілі, який займався формуванням державної політики щодо протидії наркоманії та наркозлочинності. Останній був звільнений у грудні 2021 року після скандального зіткнення з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.

Спадкоємці міністра

Наразі вже відомо, що після загибелі Дениса Монастирського тимчасово виконуватиме обов'язки міністра внутрішніх справ не один із його заступників, а голова Нацполіції Ігор Клименко.

Клименко очолив силове відомство у вересні 2019 року. Відомо, що кар'єру в МВС він розпочав із посади психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області, після чого служив патрульним оперативного взводу українських миротворців у Косово, в 2014 році, як стверджують в МВС, був в АТО. У 2017-му був призначений на посаду заступника голови Нацполіції.

[ + – ] Поліцейське оточення в районі падіння вертольота, в якому розбився голова МВС Денис Монастирський Фото: Getty Images

Представляючи Клименка, керівник Національної поліції України Сергій Князєв сказав: "Призначення пов'язане з необхідністю уважнішого ставлення до питань дотримання дисципліни та законності у діяльності відомства, а також питання захисту самих поліцейських".

Крім того, на своїх посадах залишаються п'ятеро заступників Дениса Монастирського.

Зокрема, Богдан Драп'ятий, який раніше працював у парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності та був помічником-консультантом народного депутата Віктора Шемчука, як і раніше відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС.

У сфері відповідальності Мері Акопян лишається міжнародна діяльність. У її біографії зазначено, що в 2015 році вона очолила Управління міжнародних зв'язків МВС України. З 2015 до 2021 роки була директоркою Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України.

Ігор Бондаренко — мабуть, один із найдосвідченіших працівників правоохоронного органу в команді Дениса Монастирського (обіймав різні посади в МВС, зокрема, був директором Департаменту інформатизації МВС України з 1999 по 2018 рік). Він прийшов у команду відповідати за цифрову трансформацію і цифровізацію сервісів системи МВС, цим продовжить займатись і тепер.

Катерина Павленко, яка з 2016 по 2019 роки була заступницею начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, а потім обіймала посаду заступниці міністра МВС Арсена Авакова, стежитиме за дотриманням прав людини та ґендерної рівності, протидіятиме ґендерному насильству.

Сергій Гончаров — ексзаступник керівника Головного сервісного центру та заступник начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України, як і Павленко, працював за Авакова. Він продовжував реалізовувати міжнародні проєкти. До речі, саме Гончаров займався контрактами з OСЕА щодо виготовлення та постачання 20 прикордонних патрульних катерів та Airbus Heliсopters щодо постачання французьких вертольотів (саме в одному з них сьогодні переміщався Монастирський та Єнін).

Інституційна стійкість

Попри те, що про кандидатуру наступного міністра говорити ще зарано, голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас уже повідомив, що пошук ведеться.

Як відомо, новий голова Міністерства внутрішніх справ з'явиться після того, як Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодить кандидатуру, а парламентарі в залі схвалять її. Для ухвалення такого рішення необхідно від кількох днів до декількох тижнів — під час агресії РФ, що триває, одне з ключових відомств не може залишатися без постійного керівника.

Зараз експерти кажуть, що після трагічної загибелі керівництва Міністерства внутрішніх справ не варто говорити про можливі збої в роботі відомства в умовах екстремальної ситуації. Їх не має бути — структура силового органу формувалася багато років. Тому експерти не сумніваються в інституційній стійкості МВС та наявності кадрового резерву. До того ж, всі силові структури в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізовані — управління ними як ніколи контрольоване.

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