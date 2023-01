Загинув глава МВС Монастирський: скільки замахів пережили топчиновники України після початку війни з РФ

Вранці 18 січня у Броварах розбився гелікоптер із топчиновниками Міністерства внутрішніх справ України. Причини трагедії встановлюватимуться спеціальною комісією і на це може піти не один день. Проте радник голови МВС Геращенко та низка журналістів не виключили ймовірності диверсії. Фокус вирішив згадати кількість замахів на українських вищих посадових осіб після початку повномасштабної війни із РФ.

Унаслідок аварії вертольота в Броварах вранці 18 січня загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник голови МВС Євген Єнін та державний секретар відомства Юрій Лубкович, які перебували на борту літального апарату.

Вертоліт впав біля багатоповерхового житлового будинку та дитячого садка. За останніми даними, відомо про 16 загиблих, серед яких є діти.

Спікер Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що гелікоптер належав Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та виконував "деякі завдання". В Офісі президента стверджували, що Монастирський прямував до однієї з гарячих точок.

Спікер Командування Повітряних сил Ігнат також повідомляв, що буде сформовано державну комісію, якій доручать вивчити всі обставини авіакатастрофи у Броварах. За словами офіцера, про причини падіння вертольота поки що говорити зарано. Ігнат окремо попередив, що розслідування аварії, внаслідок якого загинуло керівництво МВС, може затягтися на кілька тижнів.

Радник голови МВС Антон Геращенко, зі свого боку, заявляв, що авіакатастрофа в Броварах могла статися з вини пілота, несправності техніки або через диверсію.

"Чи була це диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося", — зазначав радник глави МВС.

Деякі журналісти та користувачі соцмереж також не виключили ймовірності диверсії, яка призвела до загибелі керівництва міністерства. У зв'язку з цим Фокус вирішив згадати кількість замахів на найвищих державних посадових осіб після початку повномасштабної фази війни.

Володимир Зеленський пережив понад 12 спроб замахів

Публіцист Кріс Віппл у книзі The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House (Боротьба всього його життя: всередині Білого дому Джо Байдена), яка вийшла 17 січня цього року, пише про 12 замахів на президента України Володимира Зеленського після 24 лютого 2022 року.

Письменник посилається на інформацію про підсумки візиту до Києва глави американського розвідуправління (ЦРУ) Вільяма Бернса.

Байден доручив Бернсу надати Зеленському "точні деталі російських змов" Фото: Getty Images

"Байден доручив Бернсу надати Зеленському "точні деталі російських змов". Це одразу привернуло увагу Зеленського, він здивувався і протверезився від цієї новини", — цитувало британське видання Independent фрагмент книги.

Як зазначив Віппл, щонайменше дві спроби замаху вдалося запобігти завдяки американським розвідданим. Президент України, як зазначає автор, не вірив у повномасштабний напад РФ та стверджував, що попередження Штатів сіють паніку серед українців.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у березні минулого року підтверджував понад десять спроб замаху на главу держави. В ОП постійно отримували інформацію про ДРГ, які хотіли проникнути до урядового кварталу, але завдяки потужній мережі розвідки їх ліквідували на підходах, говорив радник.

"Вагнерівці" готували замах на прем'єра Дениса Шмигаля

Найманці з російського "угруповання Вагнер" планували замах на Зеленського та Шмигаля, сказав радник міністра оборони України Маркіан Лубківський в інтерв'ю CNN 26 березня 2022 року.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем'єр-міністра. Це була їхня мета, деяких безуспішно відправили для цього в Україну", — зазначив він.

"Вагнерівці" готували замах на Дениса Шмигаля Фото: Кабмін

Докази замаху "вагнерівців" передали до Міжнародного кримінального суду. Українська розвідка відстежувала бойовиків в Україні та за її межами, декого ліквідували.

Диверсанти з російського ГРУ хотіли вбити Буданова та Резнікова

За інформацією СБУ, диверсанти, які займаються головним розвідуправлінням генштабу РФ, планували вбивство міністра оборони Олексій Резнікова та начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Оперативники Служби безпеки України (СБУ) у серпні 2022 року повідомили про затримання членів цієї ДРГ. За вбивство кожного чиновника росіяни пропонували від 100 до 150 тисяч доларів. До складу групи увійшов житель Луганська, який воював за терористів ЛНР.

Глава СБУ Василь Малюк у грудні минулого року розповів про фотоімітацію нібито скоєного вбивства посадових осіб та відправлення її в Росію. Ворожі спецслужби заплатили своєму "агенту" $100 тис.

Виконавця замаху на Буданова та Резнікова, за словами Малюка, затримали на в'їзді до України — він хотів потрапити через третю країну.

Нагадаємо, що колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов у листопаді минулого року заявив про підготовку представниками силових структур РФ нападу на президента Росії Володимира Путіна, щоб змінити владу у Кремлі.

У Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ 18 січня заявили про недовіру Олександра Лукашенка до білоруських спецслужб. Через це він навіть створив додатковий підрозділ охорони, кажуть фахівці.