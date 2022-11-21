Російські силовики готові організувати напад на Путіна, — ексдепутат Держдуми Пономарьов

Опозиціонери з РФ отримують безліч сигналів із боку представників керівництва Росії — вони готові допомогти у зміні влади в Кремлі, проте вимагають в обмін на це гарантувати їхню безпеку.

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Деякі представники силових структур РФ заявляють про готовність організувати напад на президента Росії Володимира Путіна для зміни влади в Кремлі. Про це в інтерв'ю "Радіо. НВ" заявив колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов.

Експарламентарій РФ розповів про з'їзд російських опозиціонерів у польському місті Яблонна 4-7 листопада, учасники якого обговорювали перспективи зміни влади в Росії та почали створювати нове законодавство, "щоб оголосити чинну владу злочинною, видати її міжнародному суду та розпочати процес люстрації". У з'їзді, за словами журналіста "Радіо. НВ", брали участь, зокрема, ексдепутати Держдуми Марк Фейгін і Геннадій Гудков, а також колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов.

"Ми оголосили (у проєкті нового законодавства Росії — ред.) право на відокремлення від РФ — це напрямок на денацифікацію, демілітаризацію та деімпералізацію країни. У правилах люстрації — люди, котрі знищать Путіна, не підпадатимуть під люстраційний процес незалежно від того, що вони робили до цього", — зазначив Пономарьов.

За словами російського політика, зараз він і його колеги фіксують "дуже багато сигналів" із боку представників чинної влади РФ про те, що вони хотіли б допомогти зі зміною режиму в Росії, проте за це вони хочуть отримати "певні гарантії особистої безпеки та розуміння, що буде після того, як Путіна буде знищено". Пономарьов зазначив, що допомога в зміні керівництва РФ буде потрібна від російських бізнесменів, чиновників і представників силових структур.

"Силовики також на нас виходять. Вони можуть організувати напад на Путіна. Це також реальне питання", — сказав ексдепутат Держдуми.

Водночас, Пономарьов висловив упевненість, що ідея про те, що РФ не зможе виграти війну проти України, широко "поширена між російськими елітами".

"Питання у тому, що потім? Вони вважають, що всі рішення ухвалює одна людина і вони не можуть на це вплинути. Тому їм потрібна ця альтернатива, така як з'їзд, куди вони можуть прийти, щоб відмовитися від підтримки чинного режиму. Головне питання, щоб цей з'їзд був визнаний Україною та іншими країнами як легітимний орган, з яким можна мати справи, за допомогою яких можна вирішувати питання щодо переходу на "бік добра".

Нагадаємо, навесні цього року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що після початку повномасштабного вторгнення на Путіна було скоєно замах, він виявився безуспішним.

Британський таблоїд The Mirror із посиланням на витік кремлівських розвідувальних документів повідомив, що 70-річний російський президент страждає одночасно і на хворобу Паркінсона на ранній стадії, і на рак підшлункової залози — група лікарів веде за ним постійне спостереження.