Путін хворий на рак підшлункової та хворобою Паркінсона, згідно з витоками з Кремля, — ЗМІ

За даними журналістів, захворювання та приймання медикаментів російського президента викликають опухлість обличчя та низку інших побічних ефектів, зокрема провали в пам'яті. У Путіна також може бути рак простати.

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70-річний російський президент Володимир Путін страждає одночасно і на хворобу Паркінсона на ранній стадії, і на рак підшлункової залози, група лікарів веде за ним постійне спостереження. Про це повідомляє The Mirror із посиланням на витік кремлівських розвідувальних документів.

Джерела в російській розвідспільноті стверджують, що Путін також може мати рак простати.

"Можу підтвердити, що у нього діагностували ранню стадію хвороби Паркінсона, але захворювання прогресує", — повідомив інсайдер із російських спецслужб, додавши, що в Кремлі цю обставину приховуватимуть усілякими способами.

Зазначається, що Путіна регулярно накачують важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними, щоб нещодавно діагностований рак підшлункової залози не прогресував.

Захворювання та приймання медикаментів викликають опухлість обличчя та низку інших побічних ефектів, зокрема провали в пам'яті.

Представники Кремля заперечують, що у глави російської держави є якісь захворювання, і стверджують, що він здоровий.

Раніше Фокус повідомляв, що близьке оточення Путіна стурбоване тим, що його худорлявість і постійний кашель стають більш помітними, і російські еліти можуть вважати це ознакою швидкого погіршення здоров'я.

Нагадаємо, що ексспівробітник ЦРУ Ден Гофман заявив, що не бачить ознак погіршення здоров'я російського президента. Водночас, за його словами, Путін помирає "фігурально". Він розуміє, що вина за провалену операцію лежить на ньому, через що майбутнє режиму опинилося під загрозою.