Путин болен раком поджелудочной и болезнью Паркинсона, согласно утечкам из Кремля, — СМИ

По данным журналистов, заболевание и прием медикаментов российского президента вызывают одутловатость лица и ряд других побочных эффектов, в частности провалы в памяти. У Путина также может быть рак простаты.

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70-летний российский президент Владимир Путин страдает одновременно и болезнью Паркинсона на ранней стадии, и раком поджелудочной железы, группа лечащих врачей ведет за ним постоянное наблюдение. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на утечку кремлевских разведывательных документов.

Источники в российском разведсообществе утверждают, что у Путина также может быть рак простаты.

"Могу подтвердить, что у него диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона, но заболевание прогрессирует", — сообщил инсайдер из российских спецслужб, добавив, что в Кремле это обстоятельство будут скрывать всевозможными способами.

Отмечается, что Путина регулярно пичкают тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими, чтобы недавно диагностированный рак поджелудочной железы не прогрессировал.

Заболевание и прием медикаментов вызывают одутловатость лица и ряд других побочных эффектов, в частности провалы в памяти.

Представители Кремля отрицают, что у главы российского государства есть какие-либо заболевания, и утверждают, что он здоров.

Ранее Фокус сообщал, что близкое окружение Путина обеспокоено тем, что его худоба и постоянный кашель все больше заметны, и российские элиты могут посчитать это признаком быстро ухудшающегося здоровья.

Напомним, что экс-сотрудник ЦРУ Ден Хоффман заявил, что не видит признаков ухудшения здоровья российского президента. Вместе с тем, по его словам, Путин умирает "фигурально". Он понимает, что вина за проваленную операцию лежит на нем, из-за чего будущее режима оказалось под угрозой.