Российские силовики готовы организовать нападение на Путина, — экс-депутат Госдумы Пономарев

Оппозиционеры из РФ получают множество сигналов со стороны представителей руководства России — они готовы помочь в смене власти в Кремле, однако требуют в обмен на это обеспечить их безопасность.

Related video

Некоторые представители силовых структур РФ заявляют о готовности организовать нападение на президента России Владимира Путина для смены власти в Кремле. Об этом в интервью "Радио. НВ" заявил бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев.

Экс-парламентарий РФ рассказал о съезде российских оппозиционеров в польском городе Яблонная 4-7 ноября, участники которого обсуждали перспективы смены власти в России и начали создавать новое законодательство, "чтобы объявить действующую власть преступной, выдать ее международному суду и начать процесс люстрации". В съезде, по словам журналиста "Радио. НВ" участвовали, в частности, экс-депутаты Госдумы Марк Фейгин и Геннадий Гудков, а также бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

"Мы объявили (в проекте нового законодательства России — ред.) право на отделение от РФ — это направление на денацификацию, демилитаризацию и деимперализацию страны. В правилах люстрации — люди, которые уничтожат путина, не будут подпадать под люстрационный процесс вне зависимости от того, что они делали до этого", — отметил Пономарев.

По словам российского политика, сейчас он и его коллеги фиксируют "очень много сигналов" со стороны представителей действующей власти РФ о том, что они хотели бы помочь со сменой режима в России, однако за это они хотят получить "определенные гарантии личной безопасности и понимание, что будет после того, как Путин будет уничтожен". Пономарев отметил, что помощь в смене руководства РФ потребуется от российских бизнесменов, чиновников и представителей силовых структур.

"Силовики также на нас выходят. Они могут организовать нападение на Путина. Это тоже реальный вопрос", — сказал экс-депутат Госдумы.

В то же время Пономарев выразил уверенность, что идея о том, что РФ не сможет выиграть войну против Украины, широко "распространена между российскими элитами".

"Вопрос в том, что потом? Они считают, что все решения принимает один человек и они не могут на это повлиять. Поэтому им нужна эта альтернатива, такая как съезд, куда они могут прийти, чтобы отказаться от поддержки действующего режима. Главный вопрос, чтобы этот съезд был признан Украиной и другими странами как легитимный орган, с которым можно иметь дела, посредством которого можно решать вопросы о переходе на "сторону добра".

Напомним, весной этого года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после начала полномасштабного вторжения на Путина было совершено покушение, оно оказалось безуспешным.

Британский таблоид The Mirror со ссылкой на утечку кремлевских разведывательных документов сообщил, что 70-летний российский президент страдает одновременно и болезнью Паркинсона на ранней стадии, и раком поджелудочной железы — группа лечащих врачей ведет за ним постоянное наблюдение.