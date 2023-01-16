Попередив про замах: голова ЦРУ таємно зустрічався із Зеленським перед вторгненням РФ, — ЗМІ

За даними журналістів, президент України не вірив у початок повномасштабної війни і вважав, що розвіддані США про плани Росії сіють паніку. Директор ЦРУ Білл Бернс приїхав до Києва, щоб розповісти про змову проти Зеленського.

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Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс таємно зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у січні 2022 року. Про це пише видання Business Insider з посиланням на книгу Кріса Віппла, що готується до публікації.

Як уточнюється, глава української держави не вірив у повномасштабну війну проти України і вважав, що попередження Сполучених Штатів про вторгнення, що готується, лише сіють паніку серед населення.

Бернс спеціально приїхав до Києва, щоб поговорити із Зеленським і попередити його про замах, що готується. Глава ЦРУ, зокрема, розповів, що в Україну направлять російських спецназівців для вбивства президента.

Автор книги запевняє, що Джо Байден розпорядився донести до українського лідера докладну інформацію про підготовку проти нього змови. Загалом, як пише видання, Вашингтон рідко розкриває свої розвіддані, проте цього разу в Білому домі були цілком впевнені щодо намірів Кремля.

"Це [інформація про замах] відразу ж привернуло увагу Зеленського, він був приголомшений, протрезвівший цією новиною", — стверджує автор книги.

Пізніше у Києві підтвердили, що після вторгнення РФ президент України пережив понад десяток замахів на своє життя.

Під час свого візиту Бернс також розповів Зеленському про плани Кремля щодо вторгнення на територію країни. Зокрема, він повідомив про атаку, що готується на аеропорт "Антонов" біля Гостомеля. За даними американської розвідки, росіяни планували використовувати його як плацдарм для штурму Києва.

Вихід книги Уіппла у США заплановано на вівторок, 17 січня.

Нагадаємо, про таємну зустріч Володимира Зеленського та директора ЦРУ Білла Бернса стало відомо одразу після візиту останнього до Києва. Телеканал CNN повідомив про це 18 січня минулого року. Як тоді уточнювалося, сторони обговорили "зусилля щодо деескалації" ситуації та актуальні оцінки ризиків для України.