Предупредил о покушении: глава ЦРУ тайно встречался с Зеленским перед вторжением РФ, — СМИ

По данным журналистов, президент Украины не верил в начало полномасштабной войны и считал, что разведданные США о планах России сеют панику. Директор ЦРУ Билл Бернс приехал в Киев, чтобы рассказать о заговоре против Зеленского.

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс тайно встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в январе 2023 года. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу Криса Уиппла The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House.

Как уточняется, глава украинского государства не верил в полномасштабную войну против Украины и считал, что предупреждения Соединенных Штатов о готовящемся вторжении лишь сеют панику среди населения.

Бернс специально приехал в Киев, чтобы поговорить с Зеленским и предупредить его о готовящемся покушении. Глава ЦРУ, в частности, рассказал, что в Украину направят российских спецназовцев для убийства президента.

Автор книги уверяет, что Джо Байден распорядился донести до украинского лидера подробную информацию о готовящихся против него заговорах. В целом, как пишет издание, Вашингтон редко раскрывает свои разведданные, однако в этот раз в Белом доме были полностью уверены в отношении намерений Кремля.

"Это [информация о покушении] сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен, отрезвлен этой новостью", — утверждает автор книги.

Позже в Киеве подтвердили, что после вторжения РФ президент Украины пережил более десятка покушений на свою жизнь.

Во время своего визита Бернс также рассказал Зеленскому о планах Кремля по вторжению на территорию страны. В частности, он сообщил о готовящейся атаке на аэропорт "Антонов" возле Гостомеля. По данным американской разведки, россияне планировали использовать его в качестве плацдарма для штурма Киева.

Выход книги Уиппла в США запланирован на вторник, 17 января.

Напомним, о тайной встрече Владимира Зеленского и директора ЦРУ Билла Бернса стало известно сразу после визита последнего в Киев. Телеканал CNN сообщил об этом еще 18 января прошлого года. Как тогда уточнялось, стороны обсудили "усилия по деэскалации" ситуации и актуальные оценки рисков для Украины.

Осенью 2022 года глава ЦРУ снова приехал в украинскую столицу. Визит состоялся на фоне обеспокоенности США тем, что Россия может использовать против Украины ядерное оружие.