По данным местных СМИ, нападавший — 25 летний житель из села, у которого ранее не наблюдали признаков психического расстройства.

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Прокуратура Апелляционного суда в Рабате (столица Марокко) постановила поместить человека, бросившего горящую пластиковую бутылку перед проездом королевского кортежа, в котором был монарх Мохаммед VI, в психиатрическую больницу "Аль-Рази" в городе Сале. Инцидент произошел в прошлую пятницу, сообщает мароканское издание Hesspress.

Медицинская экспертиза, проведенная по распоряжению судебных властей, подтвердила, что подозреваемый страдает психическим расстройством и нуждается в лечении и наблюдении в психиатрической больнице.

Покушение на Короля Марокко

Подозреваемого задержала полиция Рабата в прошлую пятницу сразу после того, как он бросил небольшую пластиковую бутылку с куском ткани и горючим веществом, что привело к возгоранию, которое было быстро локализовано.

Согласно неназванному источнику издания, подозреваемому 25 лет, он родом из коммуны Бен-Мансур на окраине города Кенитра, и ранее он работал на сельскохозяйственных подработках, прежде чем у него появились признаки психического расстройства.

Источник также опроверг "недобросовестные слухи", сопровождавшие этот инцидент, особенно ложные новости, касающиеся профессии подозреваемого и мотивов его действий.

Напомним, мужчину с ружьем и фальшивой пресс-картой задержали на предвыборном митинге лидера Республиканской партии и кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Полиция подозревает, что речь идет о третьем покушении на политика.