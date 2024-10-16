Короля Марокко хотіли підпалити коктейлем Молотова: нападника відправили до психлікарні (відео)

За даними місцевих ЗМІ, нападник — 25-річний мешканець села, у якого раніше не спостерігали ознак психічного розладу.

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Прокуратура Апеляційного суду в Рабаті (столиця Марокко) ухвалила рішення помістити людину, яка кинула палаючу пластикову пляшку перед проїздом королівського кортежу, в якому був монарх Мохаммед VI, у психіатричну лікарню "Аль-Разі" в місті Сале. Інцидент стався минулої п'ятниці, повідомляє мароканське видання Hesspress.

Медична експертиза, проведена за розпорядженням судової влади, підтвердила, що підозрюваний страждає на психічний розлад і потребує лікування та спостереження в психіатричній лікарні.

Замах на Короля Марокко

Підозрюваного затримала поліція Рабата минулої п'ятниці одразу після того, як він кинув невелику пластикову пляшку зі шматком тканини і горючою речовиною, що призвело до загоряння, яке було швидко локалізовано.

Згідно з неназваним джерелом видання, підозрюваному 25 років, він родом із комуни Бен-Мансур на околиці міста Кенітра, і раніше він працював на сільськогосподарських підробітках, перш ніж у нього з'явилися ознаки психічного розладу.

Джерело також спростувало "несумлінні чутки", що супроводжували цей інцидент, особливо неправдиві новини, що стосуються професії підозрюваного і мотивів його дій.

Нагадаємо, чоловіка з рушницею і фальшивою прескартою затримали на передвиборчому мітингу лідера Республіканської партії і кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Поліція підозрює, що йдеться про третій замах на політика.