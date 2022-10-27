Обмен разведданными: глава ЦРУ тайно посетил Украину в начале октября, — CNN

Официальные лица США уверены, что вероятность использования Россией ядерного оружия является самой высокой с момента начала полномасштабной войны 24 февраля.

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс тайно ездил в Украине в начала октября на встречу с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на свои источники.

"Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными", — отметил источник издания.

Правда, как сообщается, подробности поездки Бернса источники отказались сообщать.

В материале сказано, что Бернс приехал с визитом в Киев на фоне обеспокоенности Штатов тем, что Россия может использовать против Украины ядерное оружие. Так, глава ЦРУ публично заявили, что не видят доказательств того, что Москва активно готовится к такому шагу, однако в американской разведке уверены, что вероятность развития такого сценария есть.

Ранее Фокус сообщал, что США не видят, чтобы РФ готовилась применить "грязную бомбу" в Украине. В США также рассказали, возможны ли на данном этапе переговоры между Украиной и Россией.

Еще напомним, что власти ФРГ предоставили подробный список военной помощи Украине. В списке содержится перечень военной техники, вооружения, боеприпасов, средств защиты, автотранспорта и расходных материалов к нему.

Также сообщалось, что РФ хочет отправить на войну в Украину брошенных США афганских военнослужащих. За вербовкой, по мнению журналистов, стоит частная военная компания "Вагнер", в ряды которой могут вступить до 15 тысяч экс-бойцов спецназа.