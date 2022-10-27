"Никакой подготовки": США не видят, чтобы РФ готовилась применить "грязную бомбу" в Украине

В США также рассказали, возможны ли на данном этапе переговоры между Украиной и Россией.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не усматривают никакой подготовки РФ к применению "грязной бомбы" или тактического ядерного оружия в Украине. Об этом она заявила во время брифинга.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, представитель Госдепартамента США сказала, что настрой на переговоры не демонстрируют сейчас ни Россия, ни Украина. При этом на данный момент Киев концентрирует внимание на контрнаступлении ВСУ и освобождении территорий от российских оккупантов.

Россия заявила, что Украина уже подготовилась к применению "грязной бомбы"

Российские пропагандисты заявили, что Киев якобы уже завершил подготовку к провокации с использованием так называемой "грязной бомбы". В частности, об этом заявили в РИА Новости, ссылаясь на некий источник в Минобороны России. Там сообщили, что специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты комплекса "Искандерʼ. Именно его якобы собираются сбить, чтобы объявить всему миру о том, что РФ применила ядерное оружие.

Там также сообщили, что муляж российской ракеты якобы создали на предприятии "Южмаш" на основе Точки-У.

Напомним, что в НАТО ответили РФ на слухи о "грязной бомбе" в Украине. Так, НАТО опровергает заявления российской стороны о том, что якобы украинские военные готовятся применить тактическое ядерное оружие. В ходе выступления генсек НАТО подчеркнул, что применение "грязной бомбы" в Украине монументально изменит характер военного конфликта.

"Россия часто обвиняет других в том, что они намерены сделать сами. Мы видели эту модель раньше от Сирии до Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Также Фокус писал, что в ОП отреагировали на обвинения РФ в создании "грязной бомбы". Бесконечный российский шантаж может прекратиться, по словам Михаила Подоляка, при условии, если Украина выиграет полномасштабную войну.

Еще напомним, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина не занимается созданием "Грязной бомбы". По его словам, Россия бездоказательно обвиняет Украину в том, что она якобы занимается созданием "грязной бомбы" для дальнейшего ее применения.