"Жодної підготовки": США не бачать, щоб РФ готувалася застосувати "брудну бомбу" в Україні

У США також розповіли, чи можливі на цьому етапі переговори між Україною та Росією.

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Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США не вбачають жодної підготовки РФ до застосування "брудної бомби" чи тактичної ядерної зброї в Україні. Про це вона заявила під час брифінгу.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, представник Держдепартаменту США сказала, що налаштованість на переговори не демонструє зараз ні Росія, ні Україна. При цьому на цей час Київ концентрує увагу на контрнаступі ЗСУ та звільненні територій від російських окупантів.

Росія заявила, що Україна вже підготувалася до застосування "брудної бомби"

Російські пропагандисти заявили, що Київ нібито вже завершив підготовку до провокації із використанням так званої "брудної бомби". Зокрема, про це заявили в РИА Новости, посилаючись на джерело в Міноборони Росії. Там повідомили, що фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети комплексу "Іскандер", саме його нібито збираються збити, щоб оголосити всьому світу про те, що РФ застосувала ядерну зброю.

Там також повідомили, що муляж російської ракети нібито створили на підприємстві "Південмаш" на основі "Точки-У".

Нагадаємо, що в НАТО відповіли РФ на чутки про "брудну бомбу" в Україні. Так, НАТО спростовує заяви російської сторони про те, що нібито українські військові готуються застосувати тактичну ядерну зброю. Під час виступу генсек НАТО наголосив, що застосування "брудної бомби" в Україні монументально змінить характер воєнного конфлікту.

"Росія часто звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі. Ми бачили цю модель раніше від Сирії до України", — наголосив Столтенберг.

Також Фокус писав, що у ВП відреагували на звинувачення РФ у створенні "брудної бомби". Нескінченний російський шантаж може припинитися, за словами Михайла Подоляка, за умови, якщо Україна виграє повномасштабну війну.

Ще нагадаємо, що голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна не займається створенням "Брудної бомби". За його словами, Росія бездоказово звинувачує Україну в тому, що вона нібито займається створенням "брудної бомби" для її подальшого застосування.