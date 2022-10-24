"Терористична сутність": у ОП відреагували на звинувачення РФ у створенні "брудної бомби"

Нескінченний російський шантаж може припинитися, за словами Михайла Подоляка, за умови, якщо Україна виграє повномасштабну війну.

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Звинувачення у розробці "брудної бомби" та можливому підриві греблі Каховської ГЕС є продовженням шантажу з боку Росії. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Росія звинувачує Україну у створенні "брудної бомби" — реакція Офісу президента

За його словами, навіть через 8 місяців із повномасштабного вторгнення Росія продовжує виявляти свою терористичну сутність.

Михайло Подоляк підкреслив, що Кремль може вести діалог із країнами цивілізованого Заходу лише за допомогою шантажу.

Якщо раніше Росія загрожувала продовольчою кризою, енергетикою, мігрантами та аварією на Запорізькій АЕС, то зараз країна-агресор заявляє про розробку "брудної бомби" або підрив дамби на Каховській ГЕС, що може призвести до затоплення багатьох населених пунктів України.

"Змінюються приводи, не змінюється російська терористична сутність. Єдиний спосіб покласти край нескінченному російському шантажу — перемога України", — підсумував Подоляк у своєму мікроблозі Twitter.

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Росія звинувачує Україну у створенні "брудної бомби" — хронологія подій

23 жовтня російські ЗМІ повідомили про кілька телефонних розмов глави Міноборони РФ Сергія Шойгу зі своїми колегами зі США, Великобританії, Франції та Туреччини, під час яких найближчий соратник Володимира Путіна звинуватив Україну у створенні "брудної бомби".

За словами міністра оборони країни-агресора, ЗСУ нібито планують застосувати такий тип озброєння для подальшої дискредитації Кремля. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав звинувачення Сергія Шойгу "абсурдною та небезпечною брехнею" і не вважає за неможливе, що Росія намагається виправдати чергову спробу геноциду українців.

На тлі звинувачень глава українського МЗС Дмитро Кулеба запросив в Україну керівника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, щоб група міжнародних експертів особисто переконалася в тому, що Київ не займається розробкою "брудної бомби".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у свою чергу заявив, що Москва офіційно звинуватить Україну в розробці "брудної бомби" під час засідання ООН.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, чим небезпечна "брудна бомба" і що треба робити українцям, щоб урятуватися після застосування зброї масової поразки.