"Террористическая сущность": в ОП отреагировали на обвинения РФ в создании "грязной бомбы"

Бесконечный российский шантаж может прекратиться, по словам Михаила Подоляка, при условии, если Украина выиграет полномасштабную войну.

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Обвинения в разработке "грязной бомбы" и возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС являются продолжением шантажа со стороны России. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Россия обвиняет Украину в создании "грязной бомбы" — реакция Офиса президента

По его словам, даже спустя 8 месяцев с полномасштабного вторжения Россия продолжает проявлять свою террористическую сущность.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Кремль может вести диалог со странами цивилизованного Запада только с помощью шантажа.

Если раньше Россия угрожала продовольственным кризисом, энергетикой, мигрантами и аварией на Запорожской АЭС, то сейчас страна-агрессор заявляет о разработке "грязной бомбы" или подрыве дамбы на Каховской ГЭС, что может привести к затоплению множества населенных пунктов Украины.

"Меняются поводы, не меняется российская террористическая сущность. Единственный способ положить конец бесконечному российскому шантажу — победа Украины", — подытожил Подоляк в своем микроблоге Twitter.

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Россия обвиняет Украину в создании "грязной бомбы" — хронология событий

23 октября российские СМИ сообщили о нескольких телефонных разговора главы Минобороны РФ Сергея Шойгу со своими коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, в ходе которых ближайший соратник Владимира Путина обвинил Украину в создании "грязной бомбы".

По словам министра обороны страны-агрессора, ВСУ якобы планируют применить подобный тип вооружения для дальнейшей дискредитации Кремля. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обвинения Сергея Шойгу "абсурдной и опасной ложью" и не исключил, что Россия пытается оправдать очередную попытку геноцида украинцев.

На фоне обвинений глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригласил в Украину руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, чтобы группа международных экспертов лично убедилась в том, что Киев не занимается разработкой "грязной бомбы".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва официально обвинит Украину в разработке "грязной бомбы" во время заседания ООН.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, чем опасна "грязная бомба" и что нужно делать украинцам, чтобы спастись после применения оружия массового поражения.