Ми не займаємося створенням "брудної бомби", — голова ГУР Буданов

Україна, за словами генерал-майора, очікує на приїзд місії МАГАТЕ на ядерні об'єкти, щоб розвінчати хибні заяви Кремля.

Related video

Україна не займається розробкою "брудної бомби", про яку бездоказово заявляє Росія. Про це у коментарі CNN заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія бездоказово звинувачує Україну в тому, що вона нібито займається створенням "брудної бомби" для її подальшого застосування.

Кирило Буданов у спілкуванні з CNN запевнив, що ніякої розробки зброї масового ураження не відбувається, а такі заяви з боку Москви стали чимось на кшталт локального мема.

"Ми не займаємося підготовкою. Ми не працюємо над брудною бомбою", — продовжив начальник військової розвідки України.

Буданов також заявив, що підтримує приїзд групи фахівців МАГАТЕ для перевірки ядерних об'єктів, за підсумками якої звинувачення Російської Федерації будуть розвіяні.

Зазначимо, що раніше на звинувачення Росії у створенні брудної бомби відреагували в Офісі президента України. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Кремль, роблячи такі заяви, виявляє свою терористичну сутність та продовжує шантажувати Захід зброєю масової поразки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у свою чергу, назвав абсурдними звинувачення Росії у розробці Україною "брудної бомби" і попередив, що подібні заяви можуть призвести до ескалації повномасштабної війни. Топчиновник звернув увагу на той факт, що Кремль часто звинувачує інші країни в тому, що збирається зробити.

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, коментуючи заяви Міноборони РФ, попередив, що "брудну бомбу" могли зробити з відходів, викрадених із території Запорізької АЕС.