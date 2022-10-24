Генсек НАТО назвав абсурдними звинувачення РФ у розробці Україною "брудної бомби"

Росія, за словами Єнса Столтенберга, часто звинувачує інші країни в тому, що сама збирається зробити.

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Звинувачення Росії на адресу України щодо розробки "брудної бомби" є абсурдними. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Politico.

За його словами, Росія не повинна використовувати помилкові заяви як приводи, які можуть призвести до ескалації повномасштабної війни.

Єнс Столтенберг назвав абсурдними звинувачення Кремля про те, що Україна нібито розробляє "брудну бомбу", щоб застосувати її на своїй території, за звільнення якої "Київ так старанно бореться". Генсек НАТО також звернув увагу на те, що Росія часто звинувачує інші країни в тому, що вона самостійно збирається здійснити.

"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії в Сирії, і також на початку війни або безпосередньо перед початком вторгнення в лютому. І модель поведінки полягає в тому, що Росія звинувачує інших у тому, що вони самі збираються зробити. Росія не повинна використовувати ці помилкові звинувачення чи претензії як привід для подальшої ескалації війни в Україні", — продовжив генеральний секретар НАТО у спілкуванні із журналістами.

Зазначимо, що раніше на звинувачення Кремля у розробці "брудної бомби" відреагували в Офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк подібні заяви з боку Москви назвав продовженням шантажу, який, за його словами, може припинитися у разі перемоги України у повномасштабній війні.

Також повідомлялося, що МЗС Росії звинуватило країни Заходу в допомозі Україні з розробки "брудної бомби". За словами спікерки дипвідомства Марії Захарової, західні союзники нібито постачають Києву необхідні технології, які будуть використані для провокації щодо Москви.

Крім цього, Фокус у своєму матеріалі детально пояснював, чим небезпечна "брудна бомба" та розповідав, як українці можуть врятуватися від дії зброї масового ураження.