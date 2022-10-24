Генсек НАТО назвал абсурдными обвинения РФ в разработке Украиной "грязной бомбы"

Россия, по словам Йенса Столтенберга, зачастую обвиняет другие страны в том, что сама собирается сделать.

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Обвинения России в адрес Украины о разработке "грязной бомбы" являются абсурдными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

По его словам, Россия не должна использовать ложные заявления в качестве предлогов, которые могут привести к эскалации полномасштабной войны.

Йенс Столтенберг назвал абсурдными обвинения Кремля о том, что Украина якобы разрабатывает "грязную бомбу", чтобы применить ее на своей территории, за освобождение которой "Киев так усердно борется". Генсек НАТО также обратил внимание на тот факт, что Россия зачастую обвиняет другие страны в том, что она самостоятельно собирается осуществить.

"Нас беспокоит то, что это часть модели поведения, которую мы уже видели раньше со стороны России в Сирии, и также в начале войны или непосредственно перед началом вторжения в феврале. И модель поведения заключается в том, что Россия обвиняет других в том, что они сами собираются сделать. Россия не должна использовать эти ложные обвинения или претензии в качестве предлога для дальнейшей эскалации войны в Украине", — продолжил генеральный секретарь НАТО в общении с журналистами.

Отметим, что ранее на обвинения Кремля в разработке "грязной бомбы" отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк подобные заявления со стороны Москвы назвал продолжением шантажа, который, по его словам, может прекратиться в случае победы Украины в полномасштабной войне.

Также сообщалось, что МИД России обвинило страны Запада в помощи Украине по разработке "грязной бомбы". По словам спикера дипведомства Марии Захаровой, западные союзники якобы поставляют Киеву необходимые технологии, которые будут использованы для провокации в отношении Москвы.

Кроме этого, Фокус в своем материале детально объяснял, чем опасна "грязная бомба" и рассказывал, как украинцы могут спастись от действия оружия массового поражения.